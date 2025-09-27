Cortes en la Ruta 7 por la peregrinación de la Virgen de Luján entre Neuquén y Centenario: horarios y recorrido de este domingo

La tradicional peregrinación de la Virgen de Luján en Neuquén tendrá lugar este domingo, con el habitual y convocante recorrido que va desde la capital hasta Centenario por la Ruta 7 y concluye con una misa central en la vecina localidad. La festividad iniciará a las 7 y finalizará alrededor de las 15. Desde la Policía y la municipalidad de Centenario pidieron a los automovilistas que tomen los recaudos necesarios por la 45° edición de la práctica religiosa.

Cómo será el tránsito este domingo en la Ruta 7 por la peregrinación de la Virgen de Luján

La Policía del Neuquén informó que la concentración será a las 7 en Neuquén, en la avenida Dr. Ramón y el puente de Raúl Ricardo Alfonsín (Ruta 7). «Automovilistas y motociclistas reducir la velocidad, conducir con precaución y respetar las señales del personal policial«, solicitaron.

Desde el área a cargo del operativo de seguridad vial informaron que el tránsito estará ordenado de la siguiente manera durante la peregrinación:

Carril izquierdo Centenario- Neuquén será destinado a la peregrinación de los fieles y estará cortado.

Carril derecho Neuquén- Centenario se utilizará como doble vía y estará destinado a la circulación de todo tipo de vehículos.

«A medida que los peregrinos pasen los cruces de las arterias el tránsito será normalizado con precaución«, informaron. Además, solicitaron a los peregrinos y automovilistas «prestar atención y respetar el paso de vehículos de emergencia».

Mapa de los cortes en Centenario por la peregrinación de la Virgen de Luján

En tanto, desde la Municipalidad de Centenario comunicaron que los cortes por la festividad serán los siguientes:

Cortes fijos a partir de las 8:00

San Martín e Islas Malvinas

San Martín y Marcial Bravo

Lanín e Intendente Pons (ingreso personas con discapacidad)

Islas Malvinas y Darrieux

Cortes fijos a partir de las 10:00

Ianni y Río Neuquén

República de Chile y Antártida Argentina

Lanín y Antártida Argentina

Darrieux y Antártida Argentina

San Martín y Antártida

A su vez las paradas de taxis estarán en Darrieux y Primeros Pobladores y la parada de colectivos en República de Chile e Intendente Pons.

El mapa compartido por la Municipalidad de Centenario respecto a los cortes y desvíos de este domingo en la localidad.

La misa central se celebrará a las 12 en la plaza San Martín y la jornada concluirá a las 15. Desde la Policía recomendaron a los peregrinos llevar «calzado cómodo, protección solar, gorro y agua». También comunicaron que a lo largo del recorrido habrá «puestos de hidratación, asistencia y acompañamiento».