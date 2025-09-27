Sábado de sol y clima primaveral en el Alto Valle: se fue la lluvia, pero ¿qué pasa con el viento?

Luego de un viernes marcado por la lluvia, el Alto Valle amaneció este sábado con un cielo soleado y clima primaveral, dejando atrás las probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, el viento parece que se mantendrá como protagonista del día. Mirá el detalle del pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo de este sábado y si bien descartó alertas que puedan complicar la jornada, indicó que el viento será un gran protagonista.

El detalle del clima para este sábado en el Alto Valle

El clima en ciudades como Neuquén capital y Roca se mantendrá con máximas de 20°C y mínimas de 8°C. Si bien la mañana comenzó fresca, se espera que cerca de las 10 la temperatura se vaya elevando y descienda recién a partir de las 20 hasta alcanzar los 16°C.

Las probabilidades de precipitaciones para hoy son nulas, pero durante la noche irán apareciendo algunas nubes. No obstante el viento irá apareciendo desde la mañana, las primeras ráfagas serán de baja intensidad, pero hacia la tarde se esperan que vaya tomando más fuerza hasta alcanzar los 50 km/h.

Según el detalle del pronóstico, las horas en la que el viento tomará mayor fuerza serán durante la tarde y la noche. Sin embargo no serán ráfagas constantes por lo cual habrá periodos de calma.