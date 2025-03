La vuelta del fin de semana largo en Neuquén: por cortes o accidentes, las rutas más complicadas

El regreso del fin de semana largo en Neuquén estuvo marcado por algunas complicaciones en las rutas, pero sin mayores inconvenientes. Sin embargo, varios accidentes hicieron que el tránsito se volviera más lento en ciertos tramos. Te contamos todo lo que pasó.

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO, que la circulación fue posible, pero con mucha precaución, especialmente cuando cayó la noche.

En la Ruta 13, la visibilidad se redujo, por lo que se recomendó no viajar a altas horas si no era estrictamente necesario.

En el tramo cercano a Villa Llanquín, la circulación estuvo cortada durante varias horas debido a un accidente ocurrido el sábado, aunque informaron que ya se comenzó a normalizar.

Dos accidentes en Neuquén este fin de semana largo: los detalles

En Cutral Co, un conductor perdió el control de su vehículo y volcó, aunque por suerte no sufrió heridas graves. Fue trasladado a un centro de salud para más atención. Minutos después, cerca de las 18:30, otro accidente ocurrió en Plottier, cuando dos vehículos detenidos en el semáforo fueron chocados por otro auto. Afortunadamente, no hubo heridos, solo daños materiales.

En cuanto al tráfico, la circulación fue fluida en general, con un promedio de 23 vehículos por minuto pasando por el puesto de báscula de Senillosa, en dirección a Neuquén.