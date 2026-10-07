Cotejarán restos óseos en Neuquén de un enterramiento irregular realizado durante la dictadura

El juez federal Gustavo Villanueva y parte del equipo técnico del juzgado se encontraban hoy en San Patricio del Chañar para conocer el avance de las tareas del Equipo de Antropología Forense (EAAF) en el cementerio local, que fue convocado para retirar restos óseos que podrían pertenecer a personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

La investigación se inició por un pedido de investigación realizado ante el juzgado federal 2 en el transcurso del año. Tres integrantes del EAAF comenzaron la tarea el martes y según el cronograma, extenderán la labor de antropología forense hasta el viernes en la localidad.

Los profesionales fueron convocados para llevar a cabo exhumaciones de restos óseos y obtener muestras de ADN, con el fin de ser cotejadas «con las obrantes en el Banco Nacional de Datos

Genéticos, con el propósito de establecer si corresponden a personas detenidas desaparecidas durante el Terrorismo de Estado», según se conoció de los documentos oficiales respecto a la actividad en el lugar.

El juez Villanueva (de beige) en una inspección ocular en el lugar de los trabajos (gentileza, Analía Verón)

El municipio informó a través de su redes a la comunidad local que no se alerten por la presencia policial en el campo santo, ya que obedecía a las tareas requeridas por el juzgado federal de Neuquén, que se extenderán hasta el viernes inclusive.

Es la segunda vez, desde la reapertura de las causas que investigan los crímenes de la dictadura militar en la región, que el equipo de EEAAF fue convocado por el juzgado ante indicios sobre enterramientos ilegales que podrían pertenecer a desaparecidos. En la causa que tramita desde diciembre de 2005 en Neuquén, nunca se halló el lugar de enterramientos en el caso de las y los desaparecidos que pasaron por el circuito de centros clandestinos de la zona.

Hubo trabajos antropológicos de búsqueda después de 1987 en espacios de la región y en noviembre de 2022, en las inmediaciones de Río Senguer al 1999 en Neuquén capital, en una zona de la ciudad donde aún conviven espacios de viejas chacras con sectores urbanizados. Ese año no se encontraron restos humanos para cotejar.

En esta oportunidad, los restos que están en proceso de exhumación, son de una tumba no identificada, que figuraría en los registros como NN, según detalló a Río Negro la periodista, Analía Verón, presente en el lugar.