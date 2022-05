Crece la lista de jardines sin clases por problemas edilicios

Numerosos jardines de Cipolletti reclaman mejoras edilicias, denuncian que son víctimas del abandono por parte del Consejo Provincial de Educación. En las instalaciones educativas hay pérdidas de gas, grietas en las paredes e innumerables problemas edilicios.

La lista de jardines de Cipolletti que pierden días clases por problemas edilicios es cada día más larga. En distintos puntos de la ciudad hay jardines que no tienen clases debido a los problemas edilicios y la pérdida de gas en los artefactos de las instalaciones. Y quienes sí tienen, aseguran que utilizan las instalaciones de parroquias o clubes deportivos para el dictado de clases.

Las comunidades educativas se ha hecho presentes en el Consejo Provincial de Educación para presentar notas de reclamos en reiteradas ocasiones. El jardín N° 14 de Balsa Las Perlas, denuncia la falta de respuestas por parte del Consejo ante los problemas edilicios que presentan. Las autoridades educativas explicaron que parte del terreno del establecimiento educativo cedió y empezaron a aparecer grietas en los pisos y las paredes de casi cuatro centímetros, esto derivó en la clausura de una de las salas y el salón de usos múltiples.

Uno de los profesores del jardín, Ricardo, explicó que «a raíz de esta situación tuvimos que armar un cronograma para que todas las infancias puedan venir presencial al jardín. La solución que encontramos fue ir rotando el uso de aulas, lo que implica que por día una sala no tiene clases». También relató que hace cuatro años están en construcción dos salas que ampliarían el jardín, pero la obra nunca se terminó. «Estamos lejos de Cipolletti y nos sentimos abandonados, la infancia de Balsa Las Perlas está siendo dejada de lado».

El jardín N° 14 del Barrio Mercantil hace dos semanas que se encuentra sin clases debido a una pérdida de gas. La semana pasada los padres y docentes reclamaron en el Concejo Provincial de Educación y les anunciaron que tenían que hacer una obra de recambio de cañerías de gas y que había calefactores en mal estado. La obra aún no tiene fecha de inicio, pero se estima que duraría un mes en realizarse. Una de las soluciones que se les ofreció para poder continuar con el dictado de clases fue distribuirlos en diversos jardines de la localidad o la posibilidad de dictar clases en las instalaciones del Club San Martín.

La directora del jardín, Stella Maris Grassano expresó que «estamos a la deriva. El jardín no es un depósito de infancias, es un espacio para aprender. No nos pueden separar por la ciudad, hay padres y madres que no podrían movilizar a sus hijos». Las familias realizarán un abrazo simbólico en el establecimiento en el marco al Día de los Jardines. «Queremos que vean que los docentes y alumnos estamos en las calles por culpa del gobierno».

En la misma situación se encuentra el jardín N° 99, ubicado en la zona de chacras de Cipolletti. En ese mismo edificio funcionan la escuela primaria 142 y las salas de barrio de Puente 83 y Labraña. A mediados de abril la empresa YPF le quitó a las instalaciones el medidor de gas por fugas en las conexiones. Como consecuencia, las clases fueron suspendidas momentáneamente y ahora están siendo dictadas en la parroquia del barrio.

Las autoridades aseguran que los jardines están relegados y abandonados. La directora del jardín 14 dijo «mañana es el día de los jardines y no tenemos espacio físico ni motivos para festejar».