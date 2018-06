Cristina Pérez defendió la legalización del aborto en los premios Martín Fierro

Al subir a recibir el primer Martín Fierro de esta noche por el informativo “Telefe Noticias”, su conductora, Cristina Pérez, hizo una enfática defensa de la sanción de la ley del aborto seguro, legal y gratuito.

“Saquen a las mujeres de la libertad condicional y hagan historia”, exclamó la periodista quien integra el equipo de 175 personas que hacen a diario el noticiero de la emisora que transmite la ceremonia.

Subió acompañada por el coconductor Rodolfo Barilli, y por el resto del equipo. Pérez no tuvo problemas para dar su opinión personal frente a todo el auditorio.

“Como mujer permítanme hablarle a los legisladores. Señores legisladores: no tengan miedo de la libertad de las mujeres”, expresó y continuó: “Nadie va a hacer lo que no quiera hacer, pero nadie debe ser condenado por hacer lo que cree. Apuesten a la educación y no a la inquisición. Tráiganos al siglo XXI, saquen a las mujeres de la libertad condicional y hagan historia. En el nombre de todas las mujeres argentinas, les pido eso: hagan historia”.