Cronograma de vuelos: controladores suspenden el paro de este jueves y ratifican otro

El gremio de controladores aéreos resolvió suspender la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves, después de un llamado a conciliación de la Secretaría de Trabajo. “Se exhorta a las partes a desarrollar la misma en un marco de paz social”, informaron desde la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

Luego de la suspensión, qué pasará con los vuelos del sábado

De todos modos, desde ATEPSA confirmaron que el paro se mantendrá el sábado en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22. La organización no descartó además que puedan extenderse las medidas a septiembre.

La conciliación fue solicitada por la Secretaría de Transporte y se realizará este miércoles. La instancia llega después de tres días de interrupciones que obligaron a aerolíneas a cancelar y reprogramar vuelos en distintos aeropuertos del país.

Controladores aéreos confirmaron que la medida de fuerza del sábado sigue vigente. Foto: Archivo.

El martes, solo en Aerolíneas Argentinas, hubo 15.000 pasajeros afectados. Desde la compañía estimaron que “la serie de medidas ya representó un costo de entre 1.5 y 2 millones de dólares”. El domingo, las complicaciones alcanzaron a 19.000 viajeros entre distintas líneas aéreas.

Reclamo salarial, audiencias y acusaciones cruzadas entre las partes

ATEPSA argumentó que la falta de acuerdo se debe a la ausencia de voluntad de negociación. “Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación”, señalaron desde el gremio.

En respuesta, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) manifestó “su profundo rechazo” a los paros y recordó que se trata de un servicio esencial. Desde la compañía remarcaron que participaron de 17 audiencias luego de la conciliación obligatoria, pero sin resultados por “la postura intransigente” del sindicato.

Fuentes oficiales explicaron Infobae que la empresa ofreció una actualización salarial del 15%, aunque ATEPSA rechazó la propuesta. El gremio sostuvo que esa cifra “jamás se firmó en un acta” y que “no se logró formalizar ninguna propuesta sin condicionamientos”.

ATEPSA adelantó que “nuevamente realizaremos todas las acciones que están a nuestro alcance para lograr arribar a una solución al conflicto” e instó a que las autoridades negocien “de buena fe y sin condicionamientos”.