¿Cuál será el día más caluroso? El Alto Valle vivirá un finde cálido con máximas que podrían llegar a los 30°C

El Alto Valle tendrá una semana marcada por el viento del sudoeste y el cielo variable, pero el panorama cambiará hacia el fin de semana, cuando el calor volverá a sentirse con fuerza en toda la región. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), los próximos días se presentarán con tiempo bueno y soleado, y un ascenso sostenido de la temperatura. ¿Cuál será el día más caluroso?

Durante la primera mitad de la semana se mantendrán las condiciones ventosas y las temperaturas moderadas, con noches frescas e incluso frías en algunos sectores del valle. Sin embargo, a partir del jueves comenzará a ingresar aire más cálido desde el norte, lo que favorecerá un ambiente más templado y estable, con jornadas de sol y viento leve.

El fin de semana se perfila cálido y algo inestable, con la presencia de aire subtropical que impulsará el termómetro por encima de los 28°C y podría generar tormentas aisladas durante la noche del sábado.

Neuquén: el calor regresará hacia el fin de semana

El tiempo en Neuquén comenzará la semana con jornadas variables y algo ventosas, pero con un marcado repunte de la temperatura hacia el final. De acuerdo con el pronóstico de la AIC, el día más caluroso será el sábado 18, cuando la máxima podría alcanzar los 30 grados, antes del ingreso de un frente con posibles tormentas.

Roca: ¿cuándo llegará el día más caluroso de la semana?

En Roca, el inicio de la semana se presentará con nubosidad y viento moderado, y al igual que en Neuquén, el calor regresará hacia el fin de semana. De acuerdo con la AIC, el sábado 18 se espera una máxima cercana a los 29°C, aunque la jornada será inestable, con probables tormentas hacia la noche.

Cipolletti: ¿vuelve el calor el fin de semana?

En Cipolletti, el tiempo tendrá un comienzo de semana con nubosidad y viento, pero el calor regresará con fuerza hacia el fin de semana. Según el pronóstico de la AIC, el sábado 18 será el día más caluroso, con una máxima estimada de 30 grados, aunque la jornada podría terminar con tormentas aisladas.