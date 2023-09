Cuáles son las frutas y verduras de estación de septiembre (y por qué es importante consumirlas)

Sabemos que incluir frutas y verduras en nuestra dieta diaria nunca deja de ser tendencia. Sin embargo, el tipo de productos que consuminos y el momento del año es una pieza clave a la hora de planificar nuestra alimentación.

Debido al mundo globalizado, existe la posibilidad de importar y exportar productos de todas partes del mundo. Esto significa que muchas veces consumimos alimentos a lo largo de todo el año que, en realidad, no se cultivan en todas las estaciones. Por ejemplo, vemos en las verdulerías frutillas tanto en verano como en invierno.

Aunque parezca menor, esto tiene un gran impacto en nuestra nutrición y otros aspectos, como el ambiente y las economías regionales. “Toda fruta y verdura tiene una instancia durante el año donde nos proveen todo su esplendor, su sabor y aportes nutritivos”, explica InfoAgro en su página oficial.

A continuación, una lista de las frutas y verduras que están de temporada en septiembre, el mes en el que le damos la bienvenida a la primavera:

¿Qué beneficios trae comer frutas y verduras de estación?

Uno de los principales beneficios que tiene comer estacionalmente es evidente en la salud. La licenciada en Nutrición Ana Costa explica que es importante el consumo según la época de cosecha debido a que las frutas y verduras se encuentran en su máximo potencial de nutrientes. “De este modo, absorbemos todo lo que nos aporta cada fruta y verdura”, asegura.

En esta línea, una nota de Greenpeace precisa que los alimentos de estación responden a una necesidad del cuerpo humano. En invierno, con el frío y la falta de sol, nuestro cuerpo reclama más nutrientes y vitamina C. Tanto mejor, porque es la temporada de las verduras ricas en minerales (puerros, coles, espinacas) y de los cítricos llenos de vitamina C (naranjas, mandarinas, caquis, etc).

Además, estos alimentos cuentan con un sabor más auténtico y fresco, ya que fueron sacados de la tierra hace menos tiempo y en el momento correcto. Al respecto, Acosta comenta que, en general, las frutas y verduras fuera de estación suelen estar inmaduras y su sabor no es el conocido por nuestras papilas. Esto se debe a que a veces se utiliza la refrigeración para conservar los productos o para que la maduración sea más lenta.

Pero, además de nuestra nutrición y de su aporte a la gastronomía, comer estacionalmente trae beneficios para el ambiente. Por ejemplo, reduce la huella de carbono, ya que no se exige transportar productos desde regiones lejanas del mundo. En diálogo con Oh la lá!, Natalia Kiako, cocinera y escritora, comenta que cuanto más cerca están las cosas que consumimos, menos efectos contaminantes tienen.

Sumado a esto, en términos ambientales las frutas y verduras de estación requieren de muchos menos (o ningún) agroquímico o pesticida, ya que las condiciones de la tierra y del clima son las adecuadas para su crecimiento y su cosecha. “Consumir de temporada supone respetar el ciclo natural, luchando contra el cultivo intensivo, que agota el suelo y, además, utiliza químicos excesivamente”, explica una nota de Mapfre.

Este paradigma de la alimentación es también un gran potenciador de las economías locales. Una nota del Diario de Sevilla comenta que esto se debe a que los productos proceden de agricultores de proximidad, que pueden producir en grandes cantidades y con menos costes, ya que no necesitan utilizar invernaderos, sistemas de calefacción ni iluminación adicionales para proteger las plantas de las inclemencias del tiempo.

Por último, las frutas y verduras de estación tienen un precio más accesible. Al cumplir con las condiciones ambientales a la hora de cultivar, hay abastecimiento de productos ―incluso un sobreabastecimiento― lo que reduce su precio. De esta manera, obtenemos beneficios económicos como nutricionales casi sin darnos cuenta.

Para conseguir frutas y verduras de estación, a continuación enumeramos algunos productores locales que cultivan de manera orgánica y sustentable en Buenos Aires y en otras provincias del país:

1- 4 Estaciones (Buenos Aires)

2- El bolsón saludable (Buenos Aires)

3- El bolsón orgánico (Buenos Aires)

4- Tierra Negra (Buenos Aires)

5- Alma Zen Tierra Orgánica (Buenos Aires)

6- Jardín Orgánico (Buenos Aires)

7-Tu huella saludable (Buenos Aires)

8- El brote (Buenos Aires)

9- Gratiam (Córdoba)

10- Reparto Alegría (Mendoza)

11- Huerta Orgánica Flor Dorada (Neuquén)

12- Verduras Orgánicas Rosario (Santa Fé)

13- Bio Tuc (Tucumán)

Este artículo fue publicado originalmente en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.