Cuándo comienzan las clases 2026 en Argentina: las fechas provincia por provincia, hay inicios en febrero y en marzo

Ya hay fecha para el inicio de clases en Neuquén y Río Negro. . Foto: Florencia Salto

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó el calendario escolar 2026. Están todas las fechas de inicio, receso invernal y finalización de clases en todas las provincias.

En Neuquén y Río Negro el comienzo de la actividad en las aulas será en momentos diferentes.

Cuándo inician las clases 2026, provincia por provincia

Neuquén : 25 de febrero

: 25 de febrero Río Negro: 2 de marzo

Buenos Aires : 2 de marzo

: 2 de marzo Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 25 de febrero

: 25 de febrero Catamarca : 2 de marzo

: 2 de marzo Chaco : 2 de marzo

: 2 de marzo Chubut : 23 de febrero

: 23 de febrero Córdoba : 2 de marzo

: 2 de marzo Corrientes : 2 de marzo

: 2 de marzo Entre Ríos : 2 de marzo

: 2 de marzo Formosa : 2 de marzo

: 2 de marzo Jujuy : 23 de febrero

: 23 de febrero La Pampa : 2 de marzo

: 2 de marzo La Rioja : 2 de marzo

: 2 de marzo Mendoza : 25 de febrero

: 25 de febrero Misiones : 2 de marzo

: 2 de marzo Tucumán : 2 de marzo

: 2 de marzo Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : 24 de febrero

: 24 de febrero Salta : 2 de marzo

: 2 de marzo San Juan : 2 de marzo

: 2 de marzo San Luis : 23 de febrero

: 23 de febrero Santa Cruz : 25 de febrero

: 25 de febrero Santa Fe : 2 de marzo

: 2 de marzo Santiago del Estero : 18 de febrero

: 18 de febrero



Las fechas de clases 2026 en Neuquén y Río Negro

En Río Negro se determinó para el Ciclo Lectivo 2026 que las escuelas de período común comiencen las clases el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 13 de julio, momento en que iniciará el receso invernal.

Respecto a las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) se estableció que empezarán las clases el 18 de febrero hasta el comienzo del receso escolar que será el 26 de junio.

En Neuquén, según el Calendario Escolar Situado (CES), fijó como información general que para los niveles Inicial y Primario, el período marzo-diciembre tendrá su inicio de clases el día 25 de febrero de 2026, finalizando el 18 de diciembre de 2026; el período septiembre-mayo dará inicio a las clases el 18 de agosto de 2026 finalizando el 11 de junio de 2027; en tanto el período febrero-diciembre se desarrollará del 2 de febrero al 18 de diciembre de 2026.

Para el nivel Secundario el período febrero-febrero irá del 2 de marzo de 2026 al 27 de noviembre de 2026; en tanto el período septiembre-mayo lo hará del 31 de agosto del 2026 al 28 de mayo del 2027.