Río Negro activó el operativo de verano para el mantenimiento escolar antes del ciclo lectivo 2026

Con la finalización de las clases, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro puso en marcha el operativo anual de mantenimiento escolar antes del ciclo lectivo 2026. Las tareas se concentran durante el receso, cuando los edificios permanecen sin actividad y permiten intervenciones más profundas.

«Con el cierre de las clases ponemos en marcha un operativo que se realiza todos los años«, explicó el coordinador de Infraestructura Escolar, Gustavo Nogués, quien destacó que el receso permite trabajar «tranquilamente y de manera minuciosa, porque no hay ocupantes en el edificio».

El plan contempla un esquema de trabajo de unos 60 días. Durante el primer mes, con las escuelas completamente vacías, se priorizan tareas que solo pueden realizarse sin circulación de alumnos y personal. “La primera intervención que vamos a realizar es todo lo que tiene que ver con la instalación sanitaria, el agua y la prueba de potabilidad. En la segunda quincena de enero ya empezamos con el tema de calefacción”, señaló el coordinador de Infraestructura Escolar.

Programa de mantenimiento escolar en Río Negro

El plan de mantenimiento no solo implica tareas técnicas, sino también un despliegue presupuestario significativo. En total, el programa tiene un monto previsto de $2.500 millones, lo que brinda previsión presupuestaria para las intervenciones en diversos rincones de la provincia.

Según indicó el gobierno, el plan comprende desde cambios de luminarias hasta la reparación de techos, teniendo en cuenta que en Río Negro hay más de 800 edificios con uso intensivo y permanente de instalaciones, lo que genera una alta demanda de mantenimiento estructural y técnico.

El coordinador de Infraestructura Escolar, Nogués precisó que uno de los primeros ejes del trabajo es la sanitización. «Hacemos una limpieza profunda de tanques de agua con análisis también de potabilidad y nos abocamos a situaciones específicas de instalaciones sanitarias, donde hacemos una limpieza de todo lo que es cañerías de salida de líquidos», detalló, y agregó que también se interviene en cañerías, cubiertas de techos y canaletas para prevenir filtraciones, además de una revisión completa del sistema eléctrico con las pruebas de disyuntores diferenciales, exposición de tubos, llaves y tomas de corrientes.

En Río Negro hay más de 800 edificios escolares con uso intensivo y permanente. Foto: Gobierno de Río Negro.

El funcionario remarcó que el mayor volumen de inversión del Ministerio está puesto en las instalaciones de gas. “La inversión más grande es en gas”, afirmó, al detallar que durante el verano se realizan pruebas de hermeticidad, limpieza de artefactos y la puesta a punto del sistema de calefacción.

Finalmente, Nogués explicó que el operativo se sostiene con un esquema mixto de trabajo. “Tenemos escuelas con convenios con municipios y otras con contratos”, señaló, y precisó que actualmente hay 537 edificios bajo esta modalidad, complementados con cuadrillas técnicas de los consejos escolares.

Valle Medio: foco en gas y seguridad edilicia escolar

En el Valle Medio, el operativo de mantenimiento escolar se despliega con un esquema propio a partir de un relevamiento integral de los edificios educativos de la región. Las tareas se concentran especialmente en las revisiones técnicas y en las redes de gas, consideradas prioritarias de cara al próximo ciclo lectivo.

“Estamos dando inicio al plan de acción referido a las pruebas de estanqueidad, con el objetivo de contar con el tiempo necesario para cumplir con todos los requerimientos que solicita la empresa prestadora del servicio”, explicó la coordinadora del Consejo Escolar de Choele Choel, Valeria Andrade.

Los trabajos comenzaron en la ESRN 139 de Pomona, con la participación de personal de Camuzzi, y avanzarán según un cronograma que alcanza a establecimientos de Choele Choel, Luis Beltrán, Darwin y Chimpay. La planificación prevé intervenciones escalonadas durante enero y febrero.

Además de las pruebas de gas, durante la segunda quincena de enero se sumarán fumigaciones, control de plagas, tareas de desmalezamiento y reparaciones generales. El operativo también contempla trabajos eléctricos, arreglos estructurales y mantenimiento menor para asegurar condiciones adecuadas en el regreso a clases en toda la región.

Obras escolares en el Alto Valle durante el verano

Además del mantenimiento general de verano, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos provincial inició en diciembre una serie de obras de refacción, construcción y mejoras en establecimientos educativos de Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel, con el objetivo de garantizar escuelas y jardines en condiciones.

En Cipolletti, una de las intervenciones se realizará en la EEBA 3, donde se construirá un sanitario adaptado. La obra contempla la ejecución de un muro de mampostería para separar el depósito del baño, además de la construcción de una rampa que garantice el acceso desde el patio.

En la Escuela Primaria 285 y su jardín anexo, también en Cipolletti, se llevarán adelante refacciones generales. Los trabajos incluyen la reconstrucción del muro perimetral y la vereda municipal, el reemplazo de chapas y aleros, y la reparación de elementos estructurales y del cielorraso en un aula, junto con la renovación de luminarias.

Foto: Gobierno de Río Negro.

En Cinco Saltos, las tareas alcanzarán a la Escuela Primaria 84, donde se realizarán refacciones estructurales de importancia. Entre ellas, se ejecutará el recalce de las fundaciones en el frente del edificio, una intervención necesaria por la presencia de fisuras que afectan a aulas y a la dirección.

En la misma localidad, se avanzará con la refacción del inmueble destinado al nuevo CET 38. El proyecto apunta a resolver problemas de filtraciones, mejorar la ventilación y el acceso a las aulas, y retirar materiales obsoletos o en mal estado.

Finalmente, en Catriel se llevará a cabo la refacción de los sanitarios de la Escuela Primaria 21. La obra incluye los baños de planta baja y alta, además de trabajos en la cubierta y los revoques exteriores para evitar el ingreso de agua al interior del edificio.