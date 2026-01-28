Ciclo lectivo 2026: ¿cuándo inician las clases en Neuquén y Río Negro?, mirá el cronograma oficial

El Consejo Federal de Educación, encargado de la tarea de organización, acuerdo y coordinación de la política educativa, estableció fechas de inicio de clases en diversas provincias. Tanto Neuquén como Río Negro ya establecieron sus fechas de inicio lectivo 2026.

A nivel nacional el parámetro de inicio de clases se establece a finales de febrero y la primera semana de marzo. Estas fechas varían según la disposición de los consejos provinciales de Educación y en posibles variantes de acuerdos o decretos para volver a las aulas.

Para la disposición educativa en Neuquén, la fecha del inicio general de clases se firmó en noviembre de 2025 por Glenda Temi, subsecretaria de Políticas Educativas. En Río Negro, la decisión partió en diciembre y fue firmada por la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos.

Si bien el Consejo Federal aún no publicó el calendario completo para todas las jurisdicciones, la tendencia general apunta a que las actividades comiencen el lunes 23 de febrero o, en su defecto, el lunes 2 de marzo de 2026.

Cuándo inician las clases en Neuquén

En la provincia de Neuquén, las clases comenzarán el miércoles 25 de febrero. La medida fue anunciada y firmada por Glenda Temi, subsecretaria de Políticas Educativas.

Para un nuevo año de desafíos educacionales, el Consejo Provincial se alineó con el objetivo nacional de asegurar al menos 190 días de clases durante el calendario escolar 2026.

Cuándo inician las clases en Río Negro

El Calendario Escolar fue aprobado por la Resolución 5970/25 bajo el lema «Cartografiar la Educación para el Futuro». La normativa establece que las escuelas de período común comiencen las clases el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 18 de diciembre. El receso invernal iniciará el 13 de julio.

En el apartado de las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE), las clases empezarán antes, el 18 de febrero, hasta el comienzo del receso escolar que será el 26 de junio. Para ambos casos, el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre de 2026.

Tras el pacto de fechas, la ministra Patricia Campos afirmó: «Todos sabemos que nos estamos preparando para un nuevo Río Negro por lo que el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de alojar a cada estudiante, a cada docente, cada directivo, a cada supervisor y en esta tarea de alojar, para definir las trayectorias. Vamos a encaminarnos hacia esa transformación con articulación y con innovación».