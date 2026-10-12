Cuando el teatro se convierte en juego: vuelve el Pichi Keche a Bariloche

El Festival Internacional de Teatro Infantil Pichi Keche llega a Bariloche con su novena edición. El evento que ya se ha consolidado en el calendario cultural de Bariloche y la región patagónica, reúne a elencos locales, nacionales e internacionales especializados en las infancias.

Bajo la dirección y producción general de Pirconi Producciones, la nueva edición del festival renueva su compromiso de acercar propuestas teatrales de excelencia, caracterizadas por el juego, la diversidad de lenguajes artísticos (títeres, circo, teatro de objetos, música y narrativa) y un respeto por los derechos culturales de los niños.

El festival comienza el martes 20 de octubre a las 18 en el Puerto San Carlos. Los siguientes días habrá funciones en Colonia Suiza, en la plaza de Villa Los Coihues, el jardín Mundo Nuevo en el barrio El Frutillar, The Station en el km 11,5 de la avenida Bustillo, en el Centro Cívico, en la Biblioteca Popular de Dina Huapi y en la Plaza Belgrano.

El eje de este año se basa en propuestas de teatro Lambe Lambe y Kamishibai, participan elencos de Catamarca, Córdoba, Corrientes, artistas barilochenses y compañías que llegan desde Brasil y Uruguay. «El Festival Pichi Keche nació con la convicción de que el arte es un derecho fundamental desde la primera infancia. Alcanzar la novena edición nos llena de orgullo y reafirma el valor del trabajo autogestivo y cooperativo para garantizar espacios donde las infancias puedan imaginar, emocionarse y encontrarse», afirmaron desde la organización.

Este año se puede acceder a la compra anticipada de un abono general de acceso, con un costo de 10.000 pesos, para infancias de 2 a 15 años y jubilados y, de 15.000 pesos, a partir de los 16 años.

Luego, en cada función se puede complementar el aporte «de acuerdo a la experiencia vivida».

La programación se puede conocer en la página de Instagram @mundopichikeche.