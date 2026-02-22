De remeras a pilusos: cuánto sale vestirse de Lali o Cazzu en la Fiesta de la Manzana 2026

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 no solo se palpita frente al escenario; en las inmediaciones del predio sobre la Ruta 22, el movimiento comercial es total.

Entre banderas, carteles y el movimiento constante de gente, los puestos de merchandising se transformaron en una parada obligatoria para los fans que quieren llevarse un recuerdo de sus ídolos.

Sergio, un vendedor que llegó desde Burzaco (Buenos Aires), conversó con Diario RÍO NEGRO sobre los precios y las tendencias de esta edición. Con la experiencia de haber cubierto años anteriores —como la recordada noche de Nicki Nicole—, trajo una propuesta que combina hits musicales y abrigo.

Precios: ¿cuánto hay que gastar para lookearse con remeras de Lali o Cazzu?

Para quienes planean comprar su remera antes de ingresar a ver a Lali, Cazzu o Damas Gratis, los valores son claros y «accesibles para toda la familia», según define el vendedor:

Remeras: $20.000 . Son modelos nuevos con diseños exclusivos de las artistas principales.

. Son modelos nuevos con diseños exclusivos de las artistas principales. Buzos: $35.000. Sergio destaca que son prendas pensadas estratégicamente para el clima del Valle. «A la noche acá hace frío y la gente busca abrigo», advirtió.

Pilusos: $15.000. Y además, se pueden conseguir abanicos por $8.000.

Talles inclusivos: del S al «Oversize»

El stock de Sergio cuenta con más de 100 prendas que incluyen:

Talles convencionales (desde el S ).

). Talles hasta el 10: Remerones «grandísimos» o estilo oversize, que son la opción favorita del público joven que sigue a la Jefa del trap y a la reina del pop argentino.

Para el vendedor bonaerense, la Fiesta de la Manzana es una cita ineludible: «La gente es muy agradable y gasta», confesó entusiasmado. Pese a la distancia recorrida desde el conurbano bonaerense, Sergio apuesta a la «magia del vendedor» para agotar su stock antes del cierre de la jornada de domingo.