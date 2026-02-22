Furor: Lali llegó a Roca y repartió abrazos a sus fans antes del show en la Fiesta de la Manzana 2026

Renata, una nena de Roca cumplió el sueño de abrazar a Lali Espósito este mediodía. Apenas la cantante pisaba territorio rionegrino para su cita en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Manzana esta noche, la pequeña estalló en emoción.

Acompañada por su mamá, Renata contó que vendió alfajores de maicena caseros para poder comprar su acceso preferencial y ver de cerca el show de su artista favorita. Además de eso, no dudaron en intentar verla aterrizar: increíblemente llegaron justo a tiempo.

Fotos: gentileza Elias Laciar.

La cantante arribó a la ciudad pasadas las 13, al aeropuerto Doctor Arturo Illia en un vuelo privado, escoltada por personal de seguridad.

No solo Renata pudo compartir un momento con Lali, también un nutrido grupo de personas pudieron conectar con la estrella en la previa. Entre ellas integrantes del club de fans que llegaron desde Neuquén, Buenos Aires y otras provincias.

Fotos: gentileza Elias Laciar.

Todos se acercaron a mantener un encuentro frente a frente con Lali, quien no dudó en llenarlas de abrazos y posar para la foto. Más de una de las fanáticas terminó llorando de la emoción. Así como le pasó a Lucía: «El día más feliz de mi vida», sentenció.

«Llegó, saludó, conversó y se sacó fotos con todas las personas que estaban ahí», según compartieron fuentes que estuvieron en el lugar.

Fotos: Elias Laciar.

Luego del cálido encuentro con sus fans, Lali se dirigió al predio de la Fiesta para poder realizar la prueba de sonido. Después de la presentación de Cazzu, ella será quien de el broche de oro en el gran cierre de la fiesta este domingo por la noche.

Fiesta de la Manzana 2026: la grilla del domingo

Tras una noche récord, con más de 120.000 personas, Roca vivirá hoy un cierre imperdible de la mano de Lali y Cazzu en el escenario mayor. Ayer el predio municipal de la calle Tronador, desbordó y la celebración popular más importante de la región logró un nuevo hito de concurrencia.

Esta noche, en el escenario Carlos Soria se presentará La Forma del Aire, una banda que propone lo mejor del pop y el rock en la región, en la antesala del cierre de alto nivel. Además, se realizará hoy a partir de las 21.30 el Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo.

En tanto, en la globa de Artistas Regionales se presentarán: Delta Crew – Danza Urbana; Por Demás – Rock; Leandro Rodríguez – Tango; Miguelito de la Gente – Chamamé; La Drim – Reggae/Ska y Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional.

Fiesta de la Manzana 2026: el clima para el domingo

Para quienes se acerquen a disfrutar de la Fiesta de la Manzana 2026, el pronóstico del tiempo de la AIC anticipa una jornada con cielo cubierto y un pronóstico inestable.

Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras que la mínima será de 15 °C, por lo que se recomienda tener en cuenta las variaciones térmicas para disfrutar del evento con mayor comodidad. Las precipitaciones serán aisladas y se espera que se mantenga inestable durante todo el domingo.