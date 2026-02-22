EN VIVO
En vivo | Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: Lali y Cazzu llegan para el cierre este domingo 22 de febrero, todo lo que necesitas saber
La Fiesta de la Manzana 2026 llega a su fin este domingo 20 de febrero. Tras una noche récord, con más de 100.000 personas, Roca vivirá un cierre imperdible de la mano de Lali y Cazzu en el escenario mayor. Te contamos acá el minuto a minuto.
Luego de un fin de semana a pura emoción, música y tradición, la Fiesta de la Manzana 2026 se acerca a su cierre en Roca. Con un cielo despejado, el predio manzanero se prepara para una grilla que promete una noche cargada de energía.
En el escenario mayor se presentarán La Forma del Aire, una banda que propone lo mejor del pop y el rock en la región, dando apertura a lo que serán dos shows de alto nivel con Cazzu y Lali.
Seguí en Diario RÍO NEGRO el minuto a minuto.
22/02 08:36
La grilla de artistas en el escenario mayor y la globa regional
Domingo 22 en el escenario mayor:
– La Forma del Aire (rock/pop)
– Cazzu
– Lali
La global local:
Delta Crew – Danza Urbana
Por Demás – Rock
Leandro Rodríguez – Tango
Miguelito de la Gente – Chamamé
La Drim – Reggae/Ska
Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional
– La Forma del Aire (rock/pop)
– Cazzu
– Lali
La global local:
Delta Crew – Danza Urbana
Por Demás – Rock
Leandro Rodríguez – Tango
Miguelito de la Gente – Chamamé
La Drim – Reggae/Ska
Kantores de Tierra Adentro – Folklore Tradicional
22/02 08:30
El clima para este domingo 22 de febrero
Para quienes se acerquen a disfrutar de la Fiesta de la Manzana 2026, el pronóstico del tiempo de la AIC anticipa una jornada con cielo cubierto y un pronóstico inestable. Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 30 °C, mientras quela mínima será de 15 °C, por lo que se recomienda tener en cuenta las variaciones térmicas para disfrutar del evento con mayor comodidad.
Las precipitaciones serán aisladas y se espera que se mantenga inestable durante todo el domingo.
Las precipitaciones serán aisladas y se espera que se mantenga inestable durante todo el domingo.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar