En vivo | Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: Lali y Cazzu llegan para el cierre este domingo 22 de febrero, todo lo que necesitas saber

Luego de un fin de semana a pura emoción, música y tradición, la Fiesta de la Manzana 2026 se acerca a su cierre en Roca. Con un cielo despejado, el predio manzanero se prepara para una grilla que promete una noche cargada de energía.

En el escenario mayor se presentarán La Forma del Aire, una banda que propone lo mejor del pop y el rock en la región, dando apertura a lo que serán dos shows de alto nivel con Cazzu y Lali.