Tras una noche récord con 120.000 personas, la Fiesta de la Manzana 2026 se prepara para un cierre espectacular con Cazzu y Lali
Roca vivió una jornada histórica el sábado con los shows de Emanero y Damas Gratis. Hoy domingo, la edición 2026 llega a su fin con el reconocimiento a los productores y las presentaciones de Cazzu y Lali.
La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 superó todas las expectativas durante su segunda noche. Una marea humana de más de 120.000 personas desbordó el predio de la calle Tronador, confirmando la vigencia de la celebración popular más importante de la región.
Tras el éxito rotundo del sábado, la organización ya tiene todo listo para un cierre que promete mantener el mismo nivel de convocatoria y emoción.
Patricia Bravo, la gran ganadora del auto 0 km
El punto de mayor tensión del sábado se vivió en el Escenario Mayor «Carlos Soria» con el Concurso del Peso de la Manzana. Ante una multitud, diez participantes sorteados previamente intentaron adivinar el peso exacto de la fruta elegida.
La gloria fue para Patricia Alejandra Bravo, quien con una precisión milimétrica registró una diferencia de apenas 2 gramos y se llevó las llaves de un Auto 0 km. El segundo premio —una Moto Navi 0 km— quedó en manos de Andrea Villegas, quien estuvo a solo 10 gramos del peso real.
El «imperdible» de hoy: Homenaje a la producción
El cierre de la Fiesta no solo es música; es, ante todo, un homenaje al trabajo valletano. A partir de las 21:10 en el Escenario Mayor, se llevará a cabo el Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo.
En esta edición, se distinguirá la vida y el esfuerzo de Andrea Fajardo, Julio Diez, José Barria, Eduardo Ottone, José Eduardo Reyes, Juan Martín Vidiri y Ricardo Sánchez. También recibirán su mención el CET 17 y la Cooperativa Mujeres de Oro en Acción.
Grilla para la última noche: Cazzu y Lali en la Fiesta de la Manzana 2026
El escenario principal abrirá sus puertas a las 20:00 con el rock/pop de La Forma del Aire, preparando el terreno para lo que será el cierre con las dos figuras más esperadas de la escena nacional e internacional: Cazzu y Lali.
Otros escenarios:
- Escenario de la Producción (21:00): Se vivirán las finales y la premiación del Concurso de Embaladores. Los clasificados (Bulnes, Lleuful y Morales en mujeres; Sánchez, Rodríguez y Fernández en hombres) competirán por motos y bicicletas tras registrar tiempos récord de 2 minutos.
- Escenario Regional (20:00): Una variada propuesta que incluye desde el chamamé de Miguelito de la Gente hasta el folklore de Kantores de Tierra Adentro.
- Infancias (19:30): Teatro Alpargata para los más chicos.
