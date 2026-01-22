Luck Ra en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: a qué hora toca y el truco para no quedarse afuera

Luck Ra se presentará en la Fiesta la de la Confluencia 2026.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 terminó. Entre todas las estrellas que pisarán el escenario mayor en Neuquén, hay un nombre que acapara todas las búsquedas: Luck Ra. El cordobés, que viene de agotar entradas en cada rincón del país, será el encargado de hacer explotar la segunda noche del festival a la vera del río Limay.

Si tenés pensado ir a bailar «La Morocha» o «Hola Perdida», prestá atención al cronograma oficial para evitar las filas interminables en los puentes de acceso.

¿Cuándo y a qué hora toca Luck Ra en la Fiesta de la Confluencia 2026?

Luck Ra es el plato fuerte del viernes 6 de febrero. Según el esquema de la organización, será el encargado de cerrar la jornada en el horario central.

Día: Viernes 6 de febrero.

Viernes 6 de febrero. Escenario: Escenario Mayor (Isla 132).

Escenario Mayor (Isla 132). Horario estimado de inicio: 23:15 horas.

Al ser una de las noches con mayor expectativa, se estima que el predio alcanzará su capacidad máxima antes de las 21:00. Se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar en el campo general.

El escenario empezará a vibrar mucho antes del show principal. Acá te dejamos el «minuto a minuto»:

18:00: Ganador Pre Confluencia (Talento regional)

Ganador Pre Confluencia (Talento regional) 18:40: Tuli (Apertura con todo el estilo urbano)

(Apertura con todo el estilo urbano) 19:30: Lauty Gram

20:20: Ganador Pre Confluencia

Ganador Pre Confluencia 21:00: Roze

22:00: FMK (El hitmaker de la noche)

(El hitmaker de la noche) 23:20: Angela Torres

00:50: Luck-Ra (Cierre estelar a puro cuarteto)

Accesos y Sector Preferencial a la Isla 132 durante la Fiesta de la Confluencia

Recordá que, aunque el ingreso es libre y gratuito para el público general, quienes tengan el acceso al Sector Preferencial deben contar con su código QR descargado en el celular (la señal suele fallar en la isla por la saturación de antenas).

A diferencia de su reciente presentación en la cordillera, Luck Ra traerá a Neuquén su show de estadio completo, con una puesta de luces y pantallas de última generación diseñada especialmente para festivales masivos.