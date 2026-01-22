Luck Ra en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: a qué hora toca y el truco para no quedarse afuera
El fenómeno del cuarteto llega a la Isla 132 este viernes 6 de febrero. Se espera récord de público y la organización ya definió los horarios. Todo lo que tenés que saber para ver al "dueño del baile".
La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 terminó. Entre todas las estrellas que pisarán el escenario mayor en Neuquén, hay un nombre que acapara todas las búsquedas: Luck Ra. El cordobés, que viene de agotar entradas en cada rincón del país, será el encargado de hacer explotar la segunda noche del festival a la vera del río Limay.
Si tenés pensado ir a bailar «La Morocha» o «Hola Perdida», prestá atención al cronograma oficial para evitar las filas interminables en los puentes de acceso.
¿Cuándo y a qué hora toca Luck Ra en la Fiesta de la Confluencia 2026?
Luck Ra es el plato fuerte del viernes 6 de febrero. Según el esquema de la organización, será el encargado de cerrar la jornada en el horario central.
- Día: Viernes 6 de febrero.
- Escenario: Escenario Mayor (Isla 132).
- Horario estimado de inicio: 23:15 horas.
Al ser una de las noches con mayor expectativa, se estima que el predio alcanzará su capacidad máxima antes de las 21:00. Se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar en el campo general.
El escenario empezará a vibrar mucho antes del show principal. Acá te dejamos el «minuto a minuto»:
- 18:00: Ganador Pre Confluencia (Talento regional)
- 18:40: Tuli (Apertura con todo el estilo urbano)
- 19:30: Lauty Gram
- 20:20: Ganador Pre Confluencia
- 21:00: Roze
- 22:00: FMK (El hitmaker de la noche)
- 23:20: Angela Torres
- 00:50: Luck-Ra (Cierre estelar a puro cuarteto)
Accesos y Sector Preferencial a la Isla 132 durante la Fiesta de la Confluencia
Recordá que, aunque el ingreso es libre y gratuito para el público general, quienes tengan el acceso al Sector Preferencial deben contar con su código QR descargado en el celular (la señal suele fallar en la isla por la saturación de antenas).
A diferencia de su reciente presentación en la cordillera, Luck Ra traerá a Neuquén su show de estadio completo, con una puesta de luces y pantallas de última generación diseñada especialmente para festivales masivos.
Comentarios