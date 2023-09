Cuota alimentaria: en Neuquén son 980 deudores, el 99% varones y la inflación pesa sobre las mujeres

En abril de 2023 el gasto promedio por persona en Neuquén (a precios corrientes) fue de $7.266, 44,7% más que lo registrado a nivel país y 10,1% superior al valor del ticket promedio de la región Patagónica. El dato corresponde a ventas en supermercados y fue publicado por Estadística y Censos de la provincia. Pasaron cuatro meses y probablemente sea una referencia obsoleta, pero sirve para analizar el incremento del costo de vida. ¿Sobre quiénes pesa cuando hay hijos o hijas a cargo?

El registro de deudores alimentarios morosos de Neuquén tiene actualmente 980 inscriptos, en lo que va del año se sumaron 97. El 99% son varones (966) y el 1% mujeres (14). Cumplir con la cuota es un deber legal del padre o madre no conviviente, ya que ese ingreso permite cubrir las necesidades básicas no sólo de comida, sino los gastos que surjan de educación, salud, vestimenta. El monto se abona hasta los 21 años, y se extiende a los 25 si los chicos y chicas estudian.

Para Alicia Comelli, subsecretaria de Derechos Humanos del cual depende el registro (ver aparte), el rol del Estado es fundamental ya que la legislación actual lo que marca es un límite: «no toleramos que te desentiendas de la obligación de cuidar».

«La violencia económica destruye tanto a una familia, porque priva en este caso a los niños de un montón de posibilidades. El desentendimiento genera una sobrecarga en la otra persona, una des-reponsabilización del rol, de las condiciones de cuidado y las materiales y allí el Estado debe generar un apoyo económico, el Estado debe salir a ayudar a esa mamá», agregó.

Las cuotas se establecen en función de los ingresos que tenga la persona (si es un trabajador registrado o no) y las necesidades de sus hijos e hijas. En cualquier caso se inicia una demanda civil con defensa pública (ver aparte) o con un abogado o abogada particular.

Cuando la deuda es prolongada se puede abrir una investigación por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Se han llegado a hacer formulaciones de cargos contra varones morosos, que terminan en acuerdos, porque lo que se prioriza no es sancionarlos sino que empiecen algún plan de pago.

Quienes acompañan a víctimas de violencia de género tratan estas causas de forma cotidiana. «Son muy excepcionales los casos en que no aparece una situación de violencia económica o de deuda alimentaria», afirmó Silvana Colipi, una de las abogadas que brinda patrocinio jurídico gratuito, dependiente del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

Planteó que si bien el Indec elaboró recientemente el Índice de Crianza, que es una buena medida para fijar un monto de cuota, en Neuquén aún no se implementa.

La abogada explicó que con el nivel de inflación la suma se debe actualizar cada tres o seis meses, porque el ingreso se devalúa. Remarcó que esto no es automático, porque el escenario laboral de los varones demandados también es complejo: muchos de ellos sin empleo estable, o cumpliendo tareas muy precarizadas y no registradas, como es la construcción. Entonces se pone un monto fijo pero bajo.

Por ejemplo, señaló, se establece una cuota de $30.000. «Dice que va a pagar y que cuando tenga más trabajo puede llegar a aportar más, pero siempre se queda en $30.000. No es que después él manifiesta: «tengo más trabajo te doy más plata». Si no somos los abogados los que insistimos en que se presente y actualice la cuota, no lo hace», añadió.

El nivel de vulnerablidad de ambos, sobre todo en las causas que llegan al patrocinio gratuito, es importante. Ahora ¿quién debe salir a sostener ese hogar ante un aporte a cuentagotas o directamente inexistente?

«En su gran mayoría son las mismas mujeres las que deben cubrir los gastos de las niñeces. Muchas veces esas niñeces quedan atravesadas en el conflicto de violencia, en situaciones psicológicas y no tenes lugares de tratamientos públicos, no tenes para adultos, para niñeces menos. Son las mujeres las que trabajan para cubrir esa parte, a través de las ayudas (del Estado) o buscan un empleo de venta de comida o ropa, son las que terminan cumpliendo con las cuotas«, destacó.

¿Quiénes figuran en el registro de deudores?

El registro provincial de deudores alimentarios morosos, regulado por la ley 2333, incluye en un listado a toda persona obligada al pago de alimentos por sentencia firme o por convenio homologado judicialmente, que adeude total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas, en un período no superior a un año.

Esto significa que las altas y bajas se determinan por orden judicial exclusivamente. El juez o la jueza le comunica al registro, que funciona en el ámbito de la subsecretaría de Derechos Humanos, si debe incorporar o retirar a una persona del listado.

La inscripción como deudor o deudora trae consecuencias. Los organismos públicos provinciales o municipales (adheridos a la ley) no pueden otorgar habilitaciones, concesiones, ni designar como funcionarios o funcionarias a quienes se encuentren anotados.

Impide obtener o renovar la licencia de conducir, ser proveedor del Estado, competir como candidato o candidata a cargos electivos, concursar para ser juez, fiscal o defensor. También inhabilita el acceso a créditos otorgados por el BPN.

Por eso es que es un requisito para muchos trámites presentar el «libre deuda» emitido por el registro. La ley además obliga a que se publique el listado de deudores, con nombre y apellido, en el boletín oficial de Neuquén.

«En la mayoría de los casos que cumplen lo hacen en función de un interés personal, por ejemplo sacar el carnet de conductor», aseguró Comelli. Dijo que hay personas que están inscriptas desde que se puso en marcha el registro, en 2001.

El Poder Judicial es el que otorga las bajas y las altas en el registro. Foto Matias Subat.

Un tercio de los legajos de la defensoría civil son por alimentos

En el primer semestre de 2023 ingresaron a las defensorías civiles de toda la provincia de Neuquén 5.424 legajos, de los cuales el 32,12% correspondieron a reclamos por cuota alimentaria, según las estadísticas oficiales del ministerio público. Si se compara con el mismo período de 2022 se observa un incremento del 12,5%.

Este número representa las causas de alimentos en las que interviene la defensoría, tanto como patrocinante de quien demanda (la mujer que reclama la cuota) como la demandada (el varón que debe pagar). En ambos casos se puede recurrir al servicio.

Para acceder a la defensa pública civil hay que sortear una pauta económica que se fija periódicamente. Desde el 1 de agosto al 31 de octubre el monto es de $217,916, para quienes tengan grupo familiar o conviviente a cargo, y para quienes no, de $168,750. Las personas con ingresos por encima de esta cifra deben costear un abogado. De todas formas es el Servicio de Orientación Jurídica del ministerio el que evalúa la situación para definir si la admite o no, por lo que no es el único parámetro a considerar.