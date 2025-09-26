Daniela, nueva enfermera en Roca se graduó con el mejor promedio y cuidó a su mamá hasta el último día

Su historia personal la marcó a la hora de definir su vocación, indiscutiblemente una enfermera apasionada. Daniela Belén Sibert tiene 33 años y es de Roca. Cuidar es su manera de honrar y recordar a su madre todos los días de su vida.

Ella es una de las 80 técnicas superiores en Enfermería que recibió su diploma con honores el martes en la Asociación Española de Roca, tras completar sus estudios en el Instituto de Ciencias de la Salud y Gestión (Issag), de las sedes Cinco Saltos, Villa Regina y Roca.

“Mi vocación nació en un momento profundamente doloroso: durante la pandemia, acompañé a mi madre en su lucha contra el cáncer. En medio de un sistema colapsado, los cuidados paliativos le brindaron alivio, dignidad y humanidad en su última etapa”, cuenta en una entrevista con Diario RÍO NEGRO.

Abanderadas en el acto de colación. Fotos: gentileza ATSA/Issag.

La joven no solo logró el objetivo de llegar a la meta con sacrificio; estudiando, trabajando y maternando, sino que también lo hizo en medio de esa responsabilidad enorme, viviendo la enfermedad de cerca. Aún así logró avanzar en la carrera y recibirse con el mejor promedio de la institución (9,71) y fue abanderada nacional en el acto de colación.

“Hoy, con el corazón lleno de aprendizajes y el alma marcada por esa experiencia, elijo ser enfermera”, cuenta. Daniela ama la profesión en todas sus formas. “Elijo abrazar el dolor ajeno, sostener en la fragilidad y celebrar la vida en cada recuperación”, agrega.

Es que el acompañamiento a su madre la transformó. “Pude ver que el rol del enfermero no se limita a lo técnico. Es estar presente, sostener, escuchar, ofrecer calma en medio del dolor”, dice. Y desde aquel momento, definió que su lugar en el mundo está al lado de quienes atraviesan la vulnerabilidad en la enfermedad, “donde el cuerpo necesita cuidados y el alma, contención”, precisa.

“Mi vocación está puesta en el servicio, en el acompañamiento humano y en el aprendizaje continuo. Me apasiona la enfermería porque es una forma de transformar la realidad desde el conocimiento, la empatía y el cuidado”. Daniela Belén Sibert, técnica superior en Enfermería de Roca.

Actualmente, es mamá y trabaja en cuidados domiciliarios en el área de enfermería con pacientes crónicos.

Diploma en mano.

Su paso por las aulas de la Tecnicatura Superior en Enfermería fue un viaje de “entrega total”, admite. Fueron tres años de estudio constante, prácticas exigentes y aprendizajes que la marcaron. Durante toda la carrera trabajó en el rubro de cuidados y aprendió a organizarse sin descuidar la formación académica ni a sus hijos, “equilibrando el estudio con el trabajo y la maternidad”, destaca.

“Alcanzar un promedio de 9,71 fue el resultado de años de esfuerzo, compromiso y amor por lo que hago”, comenta. Es que detrás de cada asignatura aprobada hubo noches de esfuerzo, lágrimas de cansancio y una convicción que nunca se quebró: la de convertirse en enfermera para cuidar con humanidad y sensibilidad.

“Siempre conté con el apoyo de mi familia como sostén emocional, especialmente en los momentos más difíciles”, admite Daniela.

Abanderada con orgullo

“El honor de portar la bandera nacional fue uno de los momentos más significativos de mi vida”, cuenta. No lo vivió como un “reconocimiento académico”, sino como un acto de compromiso. “Honrar los colores de nuestra nación y los principios de la enfermería que me guían cada día”, dice.

“Llevar esa bandera fue también una forma de honrar a mi madre, de agradecer a mi familia”, asegura a la vez que representa para ella una forma de plasmar el esfuerzo, la vocación y los valores que la sostuvieron durante la carrera.

Fotos: gentileza ATSA/Issag.

Ahora su sueño es integrarse como enfermera a un equipo de salud donde poder seguir aprendiendo y aportando en la tarea, desde lo asistencial y lo humano, acompañando a cada paciente.

“Sobre todo, quiero que mis hijos vean que los sueños se construyen con esfuerzo, que el cuidado transforma, y que cada paso que doy en esta carrera es también por ellos porque cuidar es mi vocación, pero también mi legado”, concluye Daniela.

Nuevos 115 profesionales de la salud en Alto Valle

El emotivo acto de colación se llevó adelante en la Asociación Española de Roca con gran cantidad de público presente, entre los propios egresados, familiares, amigos y autoridades municipales.

Más de un centenar de estudiantes juraron como nuevos profesionales en Roca tras finalizar sus carreras en la institución de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Río Negro. «Egresaron 115 profesionales. La carrera mayoritaria es Enfermería, también de radiología, acompañante terapéutico y podología», informa Diego Flores, director del Instituto Issag.

Fotos: gentileza ATSA/Issag

“Cada carrera tiene su propia idiosincrasia», cuenta el director desde 2024. En Podología, son estudiantes de entre 30 y 45 años y que ven en esa profesión una continuidad laboral post jubilación. «Es una carrera que tiene una salida laboral inmediata”, comentó Flores.

En Radiología, hay mucha gente joven, predominantemente mujeres, lo mismo sucede en Acompañante terapéutico, con estudiantes entre 28 y 50 años. “Es una carrera que mucha gente la elige, no sólo por un perfil vocacional, sino también como una alternativa laboral post-profesional”.

En el caso de Enfermería y Emergencias médicas hay un perfil mixto desde chicos recién egresados del colegio secundario con 18 años hasta personas adultas de 45 años. “Se está empezando a marcar mucho la presencia de alumnos post secundarios inmediatos. Eso es como una novedad”, enfatiza Flores.