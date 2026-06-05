Más allá del cáncer: advierten que el estado nutricional sí importa para atravesarlo

"El cuidado oncológico va más allá del control de la enfermedad. También es fundamental acompañar aspectos que hacen al bienestar diario", remarcaron. Foto: Gentileza.

Los avances en diagnóstico temprano y tratamientos oncológicos de vanguardia permitieron mejorar significativamente el pronóstico de muchos tipos de cáncer, inclusive contribuyendo a curarlos o cronificar. Sin embargo, especialistas advierten que tanto la enfermedad como las terapias pueden generar consecuencias físicas y nutricionales que impactan en la calidad de vida mucho más allá de la evolución clínica del tumor.

Esta situación es particularmente relevante considerando que hasta 8 de cada 10 pacientes con cáncer presentan algún grado de malnutrición durante el tratamiento. Fatiga persistente, pérdida de masa muscular, alteraciones digestivas, cambios metabólicos, debilidad física o dificultades para mantener una alimentación adecuada son algunas de las complicaciones frecuentes que atraviesan muchas personas con cáncer. En algunos casos, estos efectos aparecen desde el inicio de la enfermedad y pueden sostenerse durante largos períodos, especialmente cuando los tratamientos son prolongados o crónicos.

La Asociación Civil SOSTÉN busca visibilizar la importancia de un #TratamientoCompleto que incorpore el cuidado nutricional y el seguimiento integral como parte central del abordaje oncológico. El impacto nutricional del cáncer suele estar subestimado, a pesar de que influye directamente en la respuesta del organismo, en la tolerancia a los tratamientos y en el bienestar general. Pacientes bien nutridos al inicio del tratamiento presentan mayor probabilidad de sobrevida, aunque la mitad ya llega a la primera consulta oncológica con deficiencias nutricionales detectables.

El cáncer puede provocar inflamación sistémica y pérdida de peso, mientras que tratamientos como la quimioterapia, la inmunoterapia, la radioterapia o ciertas cirugías pueden generar náuseas, diarrea, alteraciones del gusto, mucositis o falta de apetito, dificultando la alimentación adecuada y poniendo en riesgo el estado nutricional. Los cuadros de malnutrición severa durante el tratamiento se asocian con internaciones más prolongadas y reducción de la sobrevida global.

“Muchas personas atraviesan el tratamiento oncológico lidiando con un desgaste físico muy importante que no siempre se visibiliza. El cansancio extremo, la pérdida de fuerza o las dificultades para alimentarse afectan profundamente la vida cotidiana y pueden limitar la autonomía si no se acompañan de manera adecuada”, señaló Agustina Senese, licenciada en nutrición, jefa de Cuidados Paliativos del Hospital «Dr. Cosme Argerich», comunicadora en salud a través de @nutricion.4d y Coordinadora del área de Nutrición de SOSTÉN.

La pérdida de masa muscular, una de las complicaciones

Los especialistas destacan que la pérdida de masa muscular representa una de las complicaciones más frecuentes y menos detectadas. Incluso personas con peso aparentemente normal pueden presentar deterioro muscular y cuadros de fragilidad que aumentan el riesgo de internaciones, infecciones, pérdida de autonomía y dificultades para sostener las actividades diarias.

Por eso, remarcan que la nutrición no debe abordarse únicamente ante una pérdida de peso evidente, sino como una dimensión clave del cuidado integral desde el momento del diagnóstico y durante todo el proceso de atención.

“Hablar de #TratamientoCompleto implica entender que el cuidado oncológico va más allá del control de la enfermedad. También es fundamental acompañar aspectos que hacen al bienestar diario de las personas, como la alimentación, la energía física, la movilidad, la gestión de las emociones y la posibilidad de sostener su calidad de vida”, expresó María Alejandra Iglesias, presidente de SOSTÉN.

Desde la asociación advierten que muchas de estas secuelas erróneamente se naturalizan como una consecuencia inevitable del cáncer o de su tratamiento, lo que retrasa la consulta y limita las posibilidades de intervención temprana. Sin embargo, un abordaje interdisciplinario puede contribuir a mejorar la fuerza física, prevenir complicaciones y favorecer una mejor evolución.

Además del seguimiento médico, muchas personas requieren acompañamiento nutricional, actividad física adaptada, atención psicológica y redes de apoyo que les permitan sostener sus rutinas, vínculos y proyectos personales durante el tratamiento.

En este contexto, desde SOSTÉN remarcan la necesidad de promover estrategias de atención integral que contemplen todas las dimensiones del cáncer y permitan mejorar el bienestar de las personas, porque prevenir o atender secuelas físicas y nutricionales debe formar parte del cuidado.