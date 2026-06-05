Crimen de una embarazada en Chubut en medio de un ajuste de cuentas: detuvieron a su pareja con droga y una pistola

La Justicia de Chubut ordenó que Luis Damián Uribe permanezca detenido durante los próximos cuatro meses tras ser arrestado en Comodoro Rivadavia con droga y una pistola semiautomática cargada. Uribe es el sobreviviente del ataque a tiros en el que fue asesinada Mariana Calfuquir, quien era su pareja y estaba embarazada de dos meses.

La decisión fue adoptada por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de apertura de la investigación y control de detención.

Prisión preventiva para Luis Uribe tras el operativo en Comodoro Rivadavia

Según informó ADN Sur, el procedimiento se realizó el miércoles por la noche en el barrio Juan XXIII. La tarea comenzó a partir de un control vehicular realizado por la Policía en la intersección de avenida Kennedy y Patricios. Durante la inspección, los efectivos detectaron en el auto de Uribe una bolsa con una sustancia sospechosa.

La intervención derivó en la participación de personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales. Las pruebas posteriores confirmaron que el material secuestrado era cannabis.

Luis Uribe y su pareja Mariana Calfuquir, quien fue asesinada en mayo de este año.

Con esos resultados, la jueza federal Eva Parcio de Seleme autorizó una requisa más exhaustiva del vehículo. Durante la inspección, los investigadores secuestraron además tres celulares, una balanza digital de precisión y una pistola semiautomática calibre 9 milímetros. También encontraron 13 proyectiles y un juego de siete llaves.

De acuerdo con la investigación, la pistola tenía un cartucho alojado en la recámara, por lo que podía ser utilizada de manera inmediata. A partir de los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal imputó a Uribe por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la prisión preventiva era necesaria para garantizar el desarrollo de la pesquisa. Finalmente, el magistrado hizo lugar al planteo y dispuso que Uribe permanezca detenido durante cuatro meses.

Las amenazas desde el hospital y la hipótesis detrás del crimen

Días antes de su detención, el nombre de Uribe resonó por una serie de publicaciones realizadas desde el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanecía internado por las heridas sufridas en el ataque que murió su pares. En redes sociales escribió: “Yo no hago denuncia, agárrense bien que les voy a extinguir a toda su familia”..

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un conflicto por dinero proveniente de un robo. Según la reconstrucción de la causa, Uribe habría reclamado parte de un botín a uno de los sospechosos y esa discusión habría desencadenado el ataque en el que Calfuquir fue asesinada.