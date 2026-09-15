El Gobierno promulgó la ley de libre comercio entre Mercosur y Singapur: qué establece el acuerdo

El Gobierno promulgó la ley de libre comercio entre Mercosur y Singapur

Finalmente, el Gobierno promulgó la Ley 27.819 que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. La medida había sido aprobada en agosto en Diputados, pero restaba su publicación en el Boletín Oficial.

Mercosur – Singapur: los detalles del acuerdo y su oficialización

La decisión se oficializó este martes mediante el Decreto 1010/2026, el cual aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La norma establece la ratificación del acuerdo, integrado por 19 capítulos redactados en inglés, español y portugués.

El convenio que forma parte de la estrategia de ampliar los vínculos del bloque sudamericano con mercados externos y profundizar su presencia en Asia, abarca un amplio abanico de áreas vinculadas a la integración económica.

Entre sus capítulos principales figuran el comercio de bienes y servicios, la atracción de inversiones, las compras públicas, el comercio electrónico y los procedimientos aduaneros, junto con normativas orientadas al acceso a los mercados.

Dentro de sus ejes centrales destaca el principio de trato nacional, cuyo objetivo es garantizar condiciones equitativas para la circulación de productos y servicios. Además la iniciativa establece reglas comunes que permiten reducir barreras y brindar mayor previsibilidad a las operaciones bilaterales.

A su vez, el tratado contempla mecanismos para la facilitación del comercio, un aspecto especialmente relevante dado el rol de Singapur como uno de los principales nodos logísticos y financieros del mundo, además de plataforma estratégica hacia el sudeste Asiático.

Cabe destacar que la aprobación del acuerdo se produce en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar la apertura comercial y promover una mayor inserción de Argentina en los mercados internacionales.

El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo y obtuvo un respaldo prácticamente unánime en el Congreso. En el Senado, la iniciativa no recibió ningún voto negativo, mientras que en Diputados logró 234 adhesiones y solo cuatro en contra.

Para Argentina, la propuesta abre la posibilidad de fortalecer los vínculos comerciales con un mercado que funciona como plataforma regional para Asia.

Según el Ejecutivo, con este acuerdo los sectores argentinos que pueden beneficiarse son: