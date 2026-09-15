5.000 nuevas hectáreas bajo riego en Vaca Muerta: Neuquén busca aprovechar el agua que transporta la industria petrolera

La Provincia de Neuquén impulsa un esquema para aprovechar agua cruda de los ríos, transportada a través de redes destinadas al abastecimiento de las explotaciones no convencionales, en nuevos desarrollos agrícolas. La iniciativa se complementa con medidas para promover el reúso industrial y reducir la necesidad de nuevas captaciones.

El agua superficial y subterránea que se transporta hacia las explotaciones no convencionales de hidrocarburos en Vaca Muerta podrá utilizarse también para el desarrollo de actividades agrícolas. El esquema que impulsa la Provincia de Neuquén contempla incorporar 5.000 hectáreas bajo riego en la región hidrocarburífera, mediante el aprovechamiento de infraestructura de captación y distribución existente.

La propuesta forma parte de una política orientada a mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, reducir la presión sobre las fuentes de agua y ampliar las posibilidades productivas asociadas al desarrollo energético.

Agua para la industria y nuevas superficies productivas

El proyecto de aprovechamiento agrícola no contempla utilizar agua proveniente del proceso de fractura hidráulica. Se trata de agua cruda superficial o subterránea y transportada por redes (las denominadas «redes azules») que abastecen a las operaciones hidrocarburíferas.

La alternativa que se analiza consiste en realizar una captación previa, antes de que el agua llegue a su destino industrial, y destinar una parte a nuevos desarrollos productivos. De esta manera, una infraestructura construida para abastecer a la actividad petrolera podría contribuir también a ampliar la superficie agrícola en zonas con limitaciones de acceso al agua.

Mediante la toma de agua antes de que de que llegue a las explotaciones hidrocarburíferas, se prevé el desarrollo de nuevas 5.000 hectáreas bajo riego. Foto: gentileza Gobierno de Neuquén.

La primera etapa prevé incorporar 5.000 hectáreas bajo riego mediante sistemas tecnificados de alta eficiencia. Entre las alternativas analizadas se encuentra el riego por pivote, que distribuye el agua desde un punto central mediante una estructura móvil.

En esas superficies se estudian producciones que ya se desarrollan en otras regiones de Neuquén, como forrajes, olivos, frutos secos, vid y cerezas, entre otras.

El Decreto Provincial 792/2026, que establece como política pública prioritaria la promoción de la reutilización, recirculación, recuperación y aprovechamiento eficiente del agua en las actividades hidrocarburíferas no convencionales, contempla la posibilidad de incorporar esquemas complementarios para destinar parte del agua pública autorizada a proyectos productivos, agropecuarios, forestales, industriales, ambientales o de interés estratégico provincial.

Más reúso y menor presión sobre los recursos hídricos

El aprovechamiento agrícola del agua cruda constituye una de las líneas de trabajo. En paralelo, la Provincia impulsa medidas para que la industria Oil&Gas utilice el recurso de manera más eficiente, responsable, estratégica y racional.

Una de las decisiones adoptadas fue la modificación del canon que abona la actividad hidrocarburífera no convencional por el uso de agua pública. El nuevo esquema se aplica a los consumos realizados desde el 1 de julio y modifica la referencia utilizada para determinar el valor del metro cúbico destinado a perforaciones de exploración y explotación no convencional.

La medida busca incentivar a las empresas a incorporar tecnologías y procesos de recuperación, tratamiento, recirculación y reúso, con el objetivo de reducir progresivamente la necesidad de nuevas captaciones de agua de los ríos.

Dato 5.000 Son las hectáreas adicionales bajo riego que se estima que podría generar la iniciativa en la zona de Vaca Muerta.

El Decreto 792/2026 establece, además, como objetivos permanentes disminuir las nuevas captaciones y favorecer la incorporación de tecnologías orientadas a reducir la demanda de agua pública.

La estrategia parte de una distinción entre dos circuitos: por un lado, el reúso de fluidos provenientes de la actividad hidrocarburífera dentro de la propia industria; por otro, el aprovechamiento de agua cruda de río para nuevos proyectos productivos antes de su ingreso al circuito industrial.

Corredor del Viento: otro proyecto para ampliar el riego

En paralelo al proyecto de 5.000 hectáreas en Vaca Muerta, la Provincia avanza con el Corredor del Viento, entre Piedra del Águila y Picún Leufú.

La iniciativa se encuentra en etapa de proyecto ejecutivo y contempla desarrollar un valle productivo en la región del Limay, con una superficie proyectada de cerca de 50.000 hectáreas bajo riego.

El objetivo es ampliar la producción de forrajes e incorporar actividades ganaderas y agroindustriales, aprovechando las características naturales de la región.

Se trata de un proyecto diferente al esquema de aprovechamiento de agua transportada hacia las explotaciones hidrocarburíferas, con sus propias fuentes y modalidades de abastecimiento. Ambos forman parte de una planificación que busca ampliar la superficie productiva y mejorar la eficiencia en el uso del agua.

La incorporación de nuevas tierras bajo riego en Vaca Muerta y el desarrollo del Corredor del Viento plantean una posible articulación entre infraestructura energética, disponibilidad hídrica y diversificación productiva. En ese marco, el desafío consiste en compatibilizar las necesidades de la actividad hidrocarburífera con un uso eficiente y sustentable del recurso.

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