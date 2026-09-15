Allanaron una vivienda y secuestraron un rifle calibre .22, cocaína y cannabis en San Martín de los Andes

El procedimiento se realizó en un domicilio del sector Chacra 28 de San Martín de los Andes.

Un allanamiento realizado en el barrio Chacra 28 de San Martín de los Andes permitió recuperar un teléfono celular denunciado como sustraído y secuestrar un rifle calibre .22, además de sustancias presumiblemente compatibles con cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. Una mujer mayor de edad fue aprehendida durante el procedimiento.

La diligencia fue realizada por personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, con colaboración de efectivos de la comisaría 43, en el marco de una investigación judicial.

Recuperaron un teléfono y secuestraron un rifle

Durante el operativo, los efectivos encontraron un teléfono celular que había sido denunciado como robado. También hallaron un rifle calibre .22, sobre el cual no se presentó la documentación correspondiente, por lo que quedó secuestrado y a disposición de la Justicia.

A partir del hallazgo de las sustancias, tomó intervención la División Antinarcóticos Lago del Sur. Sus integrantes realizaron las diligencias específicas y procedieron al secuestro de los elementos considerados de interés para la investigación.

Una mujer fue aprehendida

Como resultado del procedimiento, una mujer mayor de edad fue trasladada a una dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La investigación continúa para determinar el origen y las características de los elementos encontrados y establecer qué relación tienen con la causa que motivó el allanamiento.

El operativo involucró a distintas unidades policiales y permitió avanzar sobre una pesquisa, recuperar un objeto denunciado como sustraído y poner bajo intervención judicial un arma de fuego y sustancias halladas en el domicilio.