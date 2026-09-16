De espectadores a jurados: adolescentes de Nehuén fueron protagonistas de un festival de cine internacional

Los adolescentes de La Casita de Nehuén participaron como jurados en la 11° edición del festival Cine a la Vista, en San Martín de los Andes. Foto: gentileza.

Seis adolescentes de La Casita de Nehuén viajaron a San Martín de los Andes para ser parte de una experiencia diferente, durante una semana dejaron de ser espectadores para convertirse en jurados de un festival internacional de cine.

Del 7 al 13 de septiembre participaron de la 11° edición de Cine a la Vista, una propuesta que reúne a jóvenes de distintos lugares para mirar películas, debatirlas y aportar sus propias opiniones sobre las producciones que llegan al festival.

Durante las jornadas, los adolescentes vieron 8 películas y 19 cortometrajes, junto a participantes de diferentes provincias argentinas y también de Chile y Uruguay. Después de cada función se abrieron espacios de intercambio en los que pudieron compartir sus impresiones, discutir sobre las historias y conocer a directores y directoras.

El cine como espacio de participación

La participación de los jóvenes de Nehuén no fue solo una actividad cultural. El objetivo fue que pudieran ocupar un lugar activo dentro del festival, expresando sus opiniones y formando parte de las decisiones vinculadas a las producciones que observaron.

En ese sentido, la experiencia significó un nuevo paso para el espacio de cine comunitario de La Casita de Nehuén, que ya había participado en dos ediciones anteriores de Cine a la Vista. En ambas oportunidades, los cortometrajes realizados por adolescentes del espacio fueron reconocidos como ganadores.

«Fue una experiencia muy valiosa de aprendizaje y de encuentro, sumamente enriquecedora. Volvimos muy entusiasmados», destacó Romina Polizzi, integrante del equipo técnico del dispositivo.

La referente remarcó además el lugar que ocupan los jóvenes dentro de la propuesta: «Es un espacio donde los y las jóvenes toman la palabra y el protagonismo, y volvimos con ganas de seguir haciendo cine en comunidad».

Para La Casita de Nehuén, el festival se suma al trabajo que desarrolla durante el año para generar espacios de participación, expresión y encuentro entre adolescentes.

¿Qué es La Casita de Nehuén?

La Casita de Nehuén es un espacio comunitario de Viedma que tiene más de 20 años de historia y desarrolla actividades destinadas a niños, niñas y adolescentes de los barrios Guido e Inalauquen. El espacio trabaja en la promoción de la participación, la inclusión y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias, a través de propuestas culturales, deportivas y recreativas.

Actualmente, entre sus actividades se encuentran los talleres audiovisuales, de arte y expresión, tenis de mesa, boxeo y fútbol, además de otras propuestas que buscan generar espacios de encuentro y fortalecer los vínculos con la comunidad.

La Casita también cuenta con un espacio de cine comunitario, desde el que los adolescentes participan en proyectos audiovisuales y tienen la posibilidad de expresarse a través del cine. Ese trabajo permitió que jóvenes del dispositivo participaran en distintas ediciones del festival Cine a la Vista, incluso con cortometrajes que fueron reconocidos como ganadores.

Desde junio de 2026, el programa funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.