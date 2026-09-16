Matthew McConaughey y Woody Harrelson vuelven juntos: de qué trata Brothers y cuándo se estrena

Matthew McConaughey y Woody Harrelson vuelven a compartir pantalla en Brothers, una comedia que juega con su amistad en la vida real y con una llamativa teoría que los acompaña desde hace años. La serie ya tiene fecha de estreno y promete mostrar una faceta muy diferente de la dupla que conquistó al público en True Detective.

Más de una década después de protagonizar juntos la primera temporada de True Detective, Matthew McConaughey y Woody Harrelson vuelven a encontrarse en una serie. Esta vez dejarán de lado el policial oscuro para meterse de lleno en la comedia.

Se trata de Brothers, la nueva producción de Apple TV, en la que los actores interpretarán versiones ficcionalizadas de ellos mismos y llevarán a la pantalla uno de los aspectos más curiosos de su relación fuera de la ficción: la posibilidad de que exista entre ellos un vínculo familiar mucho más cercano de lo que imaginaron.

La plataforma confirmó que la serie tendrá ocho episodios y se estrenará mundialmente el miércoles 23 de septiembre de 2026. Ese día estarán disponibles los dos primeros capítulos y luego se lanzará uno nuevo cada miércoles hasta el 4 de noviembre.

De qué trata Brothers, la nueva serie de Matthew McConaughey y Woody Harrelson

La historia comienza cuando la boda de la hija de Woody se viene abajo. Frente a la situación, el personaje decide reunir a su familia y trasladarse durante un tiempo al rancho que Matthew tiene en Austin, Texas.

Lo que inicialmente parece una escapada para recomponerse termina convirtiéndose en un verdadero caos familiar. Ma Mac, la madre de Matthew interpretada por Holland Taylor, deja escapar accidentalmente un secreto guardado durante décadas: Woody y Matthew podrían ser hermanos.

A partir de ese momento, Woody se obsesiona con descubrir qué ocurrió realmente en el pasado y comienza a revolucionar la tranquilidad del rancho.

Matthew, mientras tanto, deberá lidiar con su propia crisis: además del inesperado interrogante sobre su identidad familiar, evalúa una posible candidatura a gobernador de Texas.

La serie combinará así amistad, familia, fama y situaciones disparatadas, jugando permanentemente con la frontera entre la historia real de los protagonistas y la ficción.

El detalle real detrás de la historia de Brothers

La premisa no surgió completamente de la imaginación de los guionistas. McConaughey y Harrelson son amigos desde hace décadas y públicamente hablaron sobre la posibilidad de ser hermanos biológicos.

La particular teoría tomó fuerza después de que McConaughey contara que su madre había conocido al padre de Harrelson muchos años atrás. Las coincidencias familiares llevaron a los actores a bromear públicamente sobre la posibilidad de compartir padre.

Brothers toma justamente ese interrogante y lo transforma en el motor de su historia: ¿qué ocurriría si dos amigos inseparables descubrieran, después de décadas, que en realidad son hermanos?

El regreso de una dupla que brilló en True Detective

El proyecto genera además expectativa por reunir nuevamente a los protagonistas de una de las temporadas más recordadas de True Detective.

En 2014, McConaughey interpretó al detective Rustin “Rust” Cohle, mientras que Harrelson se puso en la piel de Martin “Marty” Hart. La química entre ambos fue uno de los elementos centrales del éxito de aquella primera entrega.

Ahora el registro será completamente diferente. En lugar de detectives investigando un crimen, interpretarán versiones exageradas de sí mismos mientras intentan resolver un misterio que involucra a sus propias familias.

Cuándo se estrena Brothers y dónde verla

Brothers se estrenará el miércoles 23 de septiembre de 2026 exclusivamente en Apple TV. La temporada estará compuesta por ocho capítulos.

Además de McConaughey y Harrelson, el elenco incluye a Holland Taylor, Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan y Oona Yaffe.

La serie tiene como showrunner y productor ejecutivo a Lee Eisenberg, mientras que McConaughey y Harrelson también participan como productores ejecutivos.

Con una historia que aprovecha la amistad real de sus protagonistas y convierte uno de los rumores más curiosos sobre ellos en ficción, Brothers marcará el esperado regreso de Matthew McConaughey y Woody Harrelson como dupla televisiva.