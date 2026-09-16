Cómo es y dónde está el cerro Belvedere, el paraíso de la Patagonia que eligió Manu Ginóbili para comprar 12 hectáreas

El cerro Belvedere es uno de los paisajes más característicos de Villa La Angostura. Ubicado al sur de la cordillera de Neuquén, combina bosques nativos, laderas de montaña y vistas hacia algunos de los principales lagos de la región.

Es también el entorno donde se encuentra el terreno que, según documentación y referencias públicas, fue adquirido por el exbasquetbolista argentino Manu Ginóbili, en una superficie señalada de entre 12 y 13 hectáreas.

El Belvedere se levanta en el sector occidental de Villa La Angostura, próximo al lago Correntoso. Desde sus laderas y miradores se puede contemplar una sucesión de paisajes que resume buena parte de la identidad de esta localidad patagónica: montañas cubiertas de bosque, lagos de origen glaciario y valles atravesados por cursos de agua.

Un cerro entre dos lagos

Uno de los atractivos principales del Belvedere es su relación con el lago Correntoso. El espejo de agua se encuentra al pie del cerro y forma parte de uno de los paisajes más reconocibles de Villa La Angostura.

El lago está conectado con el Nahuel Huapi mediante el río Correntoso, uno de los cursos de agua más cortos del mundo. El río recorre apenas unos cientos de metros antes de desembocar en el gran lago patagónico.

Desde distintos puntos del cerro Belvedere se obtienen panorámicas que reúnen en una misma escena el lago Correntoso, el lago Nahuel Huapi y las montañas de la cordillera. Foto: gentileza.

Esta particular configuración geográfica permite que desde distintos puntos elevados del área se obtengan panorámicas que reúnen en una misma escena el Correntoso, el Nahuel Huapi y las montañas de la cordillera.

Bosque andino-patagónico

El paisaje del Belvedere está dominado por el bosque andino-patagónico, con especies características de la región como lengas, coihues, ñires y canelos. La vegetación cubre buena parte de las laderas y genera un fuerte contraste con las superficies abiertas de los lagos.

Cascada Inacayal: el circuito entre ella y el mirador Belvedere ofrece una caminata de dificultad media-baja. Foto: Villa La Angostura.

El área también es conocida por sus senderos de montaña. Uno de los recorridos conduce hacia el mirador Belvedere, desde donde se obtiene una vista amplia sobre el lago Correntoso y el paisaje cordillerano. El sendero al mirador Belvedere y la Cascada Inacayal ofrece una caminata de dificultad media-baja. Otro de los circuitos continúa hacia el Filo Belvedere y el Cajón Negro, en un ambiente de mayor altura y exigencia para quienes realizan trekking.

El lugar elegido por Ginóbili

La elección del sector por parte de Ginóbili lo ubica en uno de los ambientes naturales más particulares de Villa La Angostura. El terreno se encuentra en el área del cerro Belvedere, próxima al lago Correntoso, aunque la ubicación exacta y los límites de una propiedad privada no deberían inferirse a partir de imágenes turísticas del cerro.

La compra del terreno por parte de Manu Ginóbili se realizó en 2004, inmueble que fue escenario de un largo conflicto judicial por usurpación por parte de una comunidad mapuche. La Justicia falló su favor del exbasquetbolista en 2025.

El sector reúne algunas de las características que hicieron de Villa La Angostura uno de los destinos más buscados de la Patagonia: baja densidad urbana, bosque nativo, montañas y acceso a grandes lagos. En ese paisaje, el Belvedere funciona como un balcón natural sobre el extremo oeste de la Patagonia lacustre.

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