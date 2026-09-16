Nicole Kidman: la sencilla rutina que sigue para cuidar su piel y su cabello a los 59 años

Nicole Kidman mantiene una filosofía bastante simple cuando se trata del cuidado personal. A los 59 años, la actriz reveló cuáles son los hábitos que sostiene para proteger su piel y mantener saludable su característico cabello.

A pesar de pasar buena parte de su vida entre rodajes, viajes y alfombras rojas, Nicole Kidman asegura que su rutina cotidiana de belleza no es demasiado complicada. La actriz australiana, que tiene 59 años, apuesta principalmente por la protección solar, la hidratación y algunos productos que puede utilizar tanto sobre la piel como en el cabello.

Uno de sus secretos, además, no tiene que ver con costosos tratamientos ni con largas rutinas frente al espejo: la constancia con hábitos básicos.

El paso que Nicole Kidman nunca saltea para cuidar su piel

Si existe un producto que Kidman considera imprescindible es el protector solar. Su piel extremadamente clara hizo que incorporara este hábito desde muy joven, cuando crecía en Australia.

En una entrevista con Vogue, la actriz explicó que la protección frente al sol forma parte de su vida desde la infancia y que continúa utilizándola todos los días. Incluso durante su preparación para la Met Gala 2026, aseguró que no deja de aplicarla aunque vaya a pasar gran parte de la jornada en interiores.

Kidman también contó anteriormente que, debido a su exposición durante los rodajes al aire libre, llegó a utilizar protección solar alta y reaplicarla regularmente.

Hidratación y aceites: otros dos aliados de Nicole Kidman

La hidratación ocupa otro lugar central. La protagonista de Moulin Rouge! reconoció que tiene piel seca y sensible, por lo que busca mantenerla hidratada sin recurrir a rutinas demasiado complejas.

Entre sus productos preferidos aparecen los aceites faciales. En una entrevista de 2025 con Vogue, reveló que suele aplicarlos antes de dormir para conservar la humedad de la piel.

Lo curioso es que no los reserva exclusivamente para el rostro: también utiliza ocasionalmente esos aceites sobre el cabello, convirtiéndolos en un producto multifunción dentro de su rutina.

El sencillo truco que utiliza para cuidar su cabello

El pelo es otro de los puntos característicos de la imagen de Nicole Kidman. Naturalmente pelirroja y con una textura rizada, la actriz pasó por numerosas transformaciones debido a sus personajes y apariciones públicas.

Para contrarrestar esa exposición a peinados y herramientas de calor, Kidman apuesta por tratamientos hidratantes con aceite. Ya había contado a Vogue que, antes de determinados eventos, podía aplicar aceite en el cabello y dejarlo actuar durante toda la noche.

La idea se mantiene dentro de la misma filosofía que aplica sobre su piel: hidratar y evitar complicar demasiado la rutina.

Agua y descanso, dos hábitos que también forman parte de su rutina

Kidman no limita el cuidado de su piel a los cosméticos. La actriz señaló que en su casa intentan beber abundante agua y darle importancia al descanso, dos hábitos que mencionó recientemente al hablar sobre su preparación para la Met Gala 2026.

Además, en otras oportunidades explicó que siempre se retira el maquillaje antes de acostarse, una costumbre que aprendió de su madre. También reconoció que cree en el uso de retinol, aunque debido a la sensibilidad de su piel prefiere fórmulas que no resulten demasiado agresivas.

Así, lejos de una rutina imposible de replicar, Nicole Kidman concentra sus cuidados en unos pocos pilares: protección solar diaria, hidratación, aceites, limpieza nocturna, agua y descanso. Una fórmula sencilla que, según contó la propia actriz, fue adaptando a las necesidades de su piel con el paso de los años.