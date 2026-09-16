Río Negro cobrará un aporte por un acuerdo petrolero y lo usará para reparar las rutas 22 y 151

Asignan fondos por la construcción del oleoducto para la reparación de las rutas nacionales.

Río Negro percibirá un pago de la empresa que construye un oleoducto entre Neuquén, en Vaca Muerta, y Puerto Rosales, por el paso de la nueva infraestructura por territorio rionegrino.

Esos recursos permitirán financiar las primeras reparaciones en las rutas nacionales 22 y 151, a partir de noviembre, según los plazos previstos para el traspaso de esos corredores viales a la Provincia y el ingreso de los fondos pactados por Oldelval SA.

Ayer, el gobernador Alberto Weretilneck anunció el envío de un proyecto a la Legislatura donde se destina la asignación del Aporte de Desarrollo Territorial a los trabajos iniciales en esas rutas, bajo dominio todavía de la Nación.

Ese desembolso de la empresa, por “única vez”, totaliza US$ 4,64 millones ( $ 6.960 millones, según la cotización de ayer del BNA).

Además, se establece otra asignación correspondiente a la “Tasa de Control y Fiscalización”, que se abonará anualmente y cuyo monto fue fijado en US$ 200.000 ($ 300 millones), mientras que los restantes compromisos anuales deberán pagarse antes de febrero.

El acta acuerdo entre la Provincia y esa empresa, publicada en el último Boletín Oficial, establece que el Aporte Territorial y la Tasa deberán abonarse a los 60 días de la publicación del compromiso. Eso ocurrió el 14 de septiembre; entonces, el vencimiento operará el 13 de noviembre. Ambos depósitos sumarán US$ 4,84 millones, que representan $ 7.260 millones, siempre según la cotización de la víspera.

Oldelval es titular de la concesión para el transporte de hidrocarburos líquidos a través de los oleoductos troncales de acceso a Allen y del tramo Allen-Puerto Rosales.

El nuevo oleoducto, desde la Estación Auca Mahuida hasta Allen, tendrá una extensión de 207 kilómetros. De ese recorrido, 146 kilómetros atravesarán territorio rionegrino.

Pago único US$ 4,64 Millones es el Aporte de Desarrollo Territorial, que $ 6.960 millones, según la cotización de ayer del BNA.

El “Proyecto Duplicar Norte” se integrará al sistema de transporte de hidrocarburos líquidos de Oldelval en Allen y permitirá derivar parte del volumen transportado hacia el sistema de oleoductos de VMOS.

El entendimiento firmado entre Río Negro y Oldelval establece las condiciones para la “ejecución del proyecto y las gestiones necesarias para la obtención de los permisos pertinentes”. También fija un régimen de estabilidad fiscal y regulatoria para la iniciativa, que solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Aporte de Desarrollo Territorial, previsto por la Ley 5594, está destinado al financiamiento de equipamiento y obras. Los recursos provenientes de la tasa, en cambio, tendrán como destino exclusivo solventar los gastos de fiscalización y control de la actividad por parte de la Provincia.

Entre los compromisos asumidos, Río Negro garantiza a la empresa un régimen de estabilidad fiscal y se compromete a no modificar los tributos existentes ni establecer nuevas cargas tributarias. El convenio aclara que “dicha estabilidad fiscal será mantenida con independencia de que el Proyecto Duplicar Norte resulte o no aprobado e incorporado al RIGI”.

Este martes, el gobernador Weretilneck anunció el envío a la Legislatura de la iniciativa para destinar los fondos del Aporte de Desarrollo Territorial “al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151”.

“Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras, a partir de noviembre”, anunció el mandatario a través de sus redes sociales.

Según la información oficial, la iniciativa parlamentaria establecerá expresamente que la totalidad del Aporte de Desarrollo Territorial será destinada al financiamiento de las rutas nacionales.