De la radio al streaming: llega la MaCom 2025, una muestra de Comunicación en la Universidad del Comahue

La «Muestra Anual de Comunicación 2025″ (MaCom 2025) invita a la comunidad a conocer los trabajos, materiales y proyectos realizados durante el ciclo lectivo por los estudiantes y profesores de la carrera de Comunicación Social de la FaDeCS. Este evento es una tradición de cada año que busca visibilizar las creaciones de la universidad pública con la región.

El evento será el jueves 27 de noviembre de 15 a 21 y se desarrollará en el Auditorio de la facultad, ubicado en las calles Mendoza y Perú.

La carrera de comunicación social celebra su 51° aniversario. En la jornada estarán estudiantes y profesionales que transitaron el profesorado o licenciatura en comunicación para dar detalles de sus experiencias.

MaCom 2025: en qué consiste la muestra y qué trabajos presentará la Universidad Nacional del Comahue

Durante la jornada, se presentarán actividades y charlas con comunicadores, stands de muestras de trabajos de distintas áreas, y diversos seminarios para la comunidad.

Las producciones de comunicación se desarrollarán en todos los sectores: se podrá leer, escuchar y ver los diversos trabajos del año. Estarán presentes las áreas visuales, gráficas, escritas y de audio para cada plataforma.

A su vez, la exposición presentará debates y materias teóricas y sociales para la comunidad. El fin será explorar la producción de sentidos con investigaciones y textos académicos.

Calendario de actividades (Foto: gentileza @soycom.unco)

Macom 2025: el evento contará con transmisión radial y vía streaming

Fiel al estilo de la carrera, estudiantes y docentes estarán a cargo de la cobertura del evento en diversas plataformas. Durante toda la jornada se podrá ver la transmisión de actividades en el canal oficial de la FaDeCS en YouTube.

Para el área de radio, la cobertura estará a cargo de AntenaLibre, la radio FM pública y universitaria de la facultad.

Transmisión vía streaming:

https://www.youtube.com/@FADECSUNComahue

Transmisión vía Antena Libre (Radio):

https://www.antena-libre.com.ar/radioenvivo/