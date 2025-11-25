Marchas y actividades por el 25N: Neuquén y Río Negro se movilizan contra la violencia de género

Este 25 de noviembre la sociedad sale a las calles en Neuquén y Río Negro para visibilizar el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las organizaciones comunicaron distintas actividades en la capital neuquina, Cipolletti y Roca para denunciar la violencia machista y reclamar políticas públicas.

Neuquén marcha por el 25N: a qué hora

El monumento a San Martín volverá a ser el epicentro de una nueva marcha por el 25N. «Inundemos todo para enfrentar la violencia machista y los discursos de odio como política de Estado», comunicó Pan y Rosas. Invitaron a marchar este martes a las 18 y reclamaron: «¡Justicia para Azul, Silvia y por todas!».

Desde la organización denunciaron que los gobiernos «no ponen los recursos necesarios, por ejemplo, en la búsqueda de Luciana Muñoz Aguerre». Agregaron que, también, recortaron programas de atención a víctimas de violencia y «no cumplen el cupo laboral traveti-trans».

Convocaron a unificar luchas y confluir en una multitudinaria marcha este martes 25 de noviembre.

Actividades en Cipolletti por el 25N

En Cipolletti, Ni Una Menos invita a participar de una radio abierta y una pegatina. «Este 25 de noviembre nos encontramos en la plaza. No venimos a pedir permiso, venimos a gritar contra la violencia patriarcal», enfatizaron desde la organización.

A las 18 se reunirán en la plaza San Martín, ubicada entre las calles Roca, Irigoyen, España y Miguel Muñoz; para «honrar» a las que faltan y a «defender la vida» de las mujeres y disidencias.

Este 25N Roca convoca a repensar la salud

En Roca se realizarán actividades por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el 25N, pero serán este viernes. El Consejo Local de Mujeres Diversas convoca a reflexionar sobre la salud desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.

El conversatorio-panel titulado «Cuando la salud duele: del cuerpo individual al reclamo colectivo» contará con la presencia de la reconocida referente nacional Sol Ferreyra, conocida como Sol Despeinada. La charla abierta se desarrollará el próximo viernes 28 de noviembre a las 17 horas en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue, ubicado en Mendoza y Perú, Roca.

Sol Ferreyra, médica y comunicadora feminista, es famosa por su estilo que mezcla el rigor científico con el humor, desmitificando temas de salud sexual y contribuyendo a la lucha por los derechos de las mujeres y diversidades. A través de su Instagram @sol_despeinada, aborda temas como género, diversidad sexual y derechos humanos, invitando a todos a participar en esta importante conversación.

Bariloche y Viedma se movilizan por el 25N

Desde ADUNC convocaron a movilizarse este 25 de noviembre en Neuquén, Bariloche y Viedma. «Este 25N nos encontramos en las calles y en todas las actividades que se realizarán a lo largo y ancho del Comahue: ¡Contra el fascismo y todas sus violencias! ¡Basta de ajuste, hambre y crueldad!», comunicaron en sus redes.

En Viedma se reunieron a las 13 en Rivadavia 65 para participar de un conversatorio a cargo de Julia del Carmen y Teresa Sánchez en la ex capilla María Auxiliadora.

En Bariloche invitaron a concentrarse en las puertas del hospital zonal, en Moreno 601, para realizar una asamblea y marchar hacia la plaza de los Pañuelos y Kultrunes.

«Luchamos en este nuevo 25N contra el ajuste brutal a las universidades y hospitales, contra salarios por debajo de la línea de la pobreza y la negación a las paritarias como derecho de los trabajadores de cada sector», señalaron en redes sociales.