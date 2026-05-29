De los tribunales al fondo de los lagos: el abogado que explora lagunas ocultas de la Patagonia

Marcos Ponce es abogado, pero jamás imaginó que un bautismo de buceo en Puerto Madryn 20 años atrás, le abriría las puertas a una actividad insólita en su vida. Hizo cursos para obtener la habilitación como buzo deportivo y cuando volvió a radicarse en Esquel, la ciudad donde nació, se apasionó por el buceo en lagos y lagunas a gran altura en las montañas. Muchos de ellos, inexplorados.

«Sentía que no tenía palabras para describir lo que veía y así incursioné en la fotografía subacuática. Tomé un curso con un profesor de la Asociación de la Escuela Argentina de Foto Naturaleza, Sergio Mazzaro, que me motivó a tomar registros fotográficos de la zona cordillerana donde escasea el material», recalcó Marcos que aprendió a conjugar el deporte con la exploración y la actividad científica.

De esta forma, empezó a investigar, a leer, a involucrarse con lugareños, pero también con referentes científicos. Cada vez que compartía fotos en las redes sociales, la gente le aportaba información sobre «cierta laguna con determinadas características» que despertaba su interés. Así se fue vinculando con «gente de la montaña» que también brindaba datos y experiencias para acceder a lugares inhóspitos. A la práctica de buceo se sumó al trekking.

Marcos se apasionó por el buceo en lagos y lagunas de montaña. Muchos de ellos, inexplorados. Foto. gentileza

Semanas atrás, este aventurero de 52 años buceó en la laguna del cerro Plataforma, próximo al valle del Río Turbio, en el parque nacional Lago Puelo. Sabía que ese cuerpo de agua albergaba rastros geológicos y así nació su ilusión de verlos en vivo y en directo.

«Este cerro fue lecho de mar hace 40 millones de años y hoy es una cantera geológica enorme donde hay muchísimas especies petrificadas, como amonites -una subclase de moluscos cefalópodos extintos-, anémonas -fósiles-, piedras con formas de especies de mar. La laguna está en un extremo«, describió.

Marcos, de 52 años, buceó en la laguna del cerro Plataforma semanas atrás. Foto: gentileza

Esta travesía le tomó seis días. «Hay que cruzar el lago Puelo navegando hasta El Turbio, desde donde hay que caminar 23,5 kilómetros, con una pendiente de 45 grados por bosques de arrayanes y cipreses. Es inhóspito para acceder y no es un lugar habitual para bucear«, aclaró. En esta ocasión, estuvo acompañado por tres montañistas, Gustavo Jaramillo, Nicolás Palacios y Débora Rossi. «Fue una caminata de 12 horas con mucho equipo de buceo en la espalda«, reconoció.

La laguna está a 1.500 metros de altura lo que demandó «un buceo técnico». «Complica la presión atmosférica y ante algún accidente se requiere de toda una logística para poder evacuar», comentó. En ese cuerpo de agua, Marcos buceó a 10 metros de profundidad, con una temperatura del agua de 9 grados, durante 31 minutos. «El límite lo pone la profundidad y la temperatura», acotó al tiempo que resaltó que en la primera parte de la expedición ya pudo identificar las piedras con múltiples rastros geológicos. La visibilidad fue algo complicada.

Marcos, de 52 años, buceó en la laguna del cerro Plataforma semanas atrás. Foto: gentileza

¿Cuál es el desafío de este hombre? No duda en responder: pretende difundir rincones desconocidos de la cordillera patagónica «para que la gente se los apropie, aprenda a amarlos y a cuidarlos». En el caso de la laguna del Cerro Plataforma, ya se habían encontrado restos de caracoles de conchas incrustados en piedras. La intención de Marcos fue explorar qué había adentro del agua.

«De esta forma, contacto con la naturaleza de una manera distinta y la fotografía me permite compartir lo que veo. De esa manera, se puede apreciar y tomar conciencia. Por las redes mucha gente me comenta que si no fuera por mí, no podrían conocer esos mundos. Es una satisfacción más allá del desafío deportivo y de aventura que me apasionan«, esbozó.

Marcos tiene 52 años y es de Esquel. Foto: gentileza

Desde un barco a una alianza: los hallazgos insólitos

Durante tres años, Marcos colaboró con una investigadora del Conicet abocada a los relevamientos del salmón Chinook, considerado el más grande del mundo, que colonizó los ríos de la Patagonia argentina tras su introducción en Chile. «Íbamos dos veces por mes a hacer flotadas por Río Grande. Los investigadores hacían relevamientos y yo me encargaba del registro con fotos», comentó.

Allá por 2022, llegó el primer buceo registrado en el Lago Las Margaritas en Aldea Beleiro, al sudoeste de Chubut. A esa experiencia de verano, le siguió otra en invierno con un buceo bajo hielo. «Ese lago tiene la particularidad de tener agua prístina y muchas especies autóctonas (como las percas) e implantadas (truchas que se han ido reproduciendo)», mencionó.

Marcos se apasionó por el buceo en lagos y lagunas de montaña. Muchos de ellos, inexplorados. Foto. gentileza

En otra ocasión, Marcos se topó con un bote que se había soltado de un muelle y se había hundido en Laguna Larga, de origen glacial ubicado en el departamento Futaleufú, en Chubut. Sus fotografías le permitieron conocer a la familia propietaria de la embarcación el estado en que se encontraba. «Las actividades de búsqueda las hago como aficionado, de manera amateur. Los gastos son solventados por nosotros», aclaró.

Dos años atrás, emprendió un operativo en el Lago Pueyrredón, en el noroeste de Santa Cruz, para rastrear un barco que se había hundido tras un alud. «Ese lago se usaba para comercializar lana y productos generados en la región con Chile. El sismo de Valdivia en los años 60 produjo un impacto en los lagos y en este caso, un alud hundió el barco«, relató Marcos.

Previamente a la búsqueda, los lugareños le mostraron una foto antigua del barco en la superficie en la que se podía ver a un hombre cargando a una niña chiquita. «Buscando, investigando, encontré a esta niña que, en 2024, tenía 83 años y vivía en Perito Moreno. La entrevisté y le llevé una impresión de la foto para que viera cómo estaba el barco hundido. Fue emocionante», admitió.

Marcos se apasionó por el buceo en lagos y lagunas de montaña. Muchos de ellos, inexplorados. Foto. gentileza

Otra de sus aventuras que terminó viralizándose fue el hallazgo de una alianza en el Lago del Desierto, al sur de Santa Cruz, cerca del límite con Chile, en 2022. «En esa oportunidad, buceé sin una finalidad concreta. De regreso, vi el reflejo de algo, me acerqué y vi un anillito que me guardé en el bolsillo. Al salir, noté que era una pequeña alianza de oro que tenía un escrito por dentro. A través de una foto macro noto que decía ‘Damigo’ o ‘Damico’ y una fecha«, destacó.

De esta forma, se topó con un nuevo desafío: dar con el dueño de la alianza. A través de las redes sociales, brindó algunos detalles y aclaró que quien le dijera el año exacto que estaba grabado en el anillo accedería a él. «A última hora del día, una chica de Río Turbio me contactó sumamente emocionada. Había tirado la alianza al romper con su pareja. Al arrojarla, me contó, pensó que el destino decidiría si debían volver o no», añadió. Tres horas más tarde, una mujer de La Plata también se comunicó con Marcos y verificó la historia. «Al tiempo, ella cortó su relación. Estas dos chicas volvieron a encontrarse y se terminaron casando», expresó.