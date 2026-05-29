Fin de semana en Las Grutas y San Antonio: deporte, cultura y actividades para toda la familia
Deportes, música, ferias y actividades recreativas forman parte de la agenda del fin de semana en la costa rionegrina.
Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este tendrán un fin de semana cargado de propuestas deportivas, culturales y recreativas para vecinos y turistas. Desde básquet y kick boxing hasta ferias, tango e intercambio de figuritas del Mundial 2026, habrá opciones para todas las edades.
Sábado 30 de mayo
- 10:00 – Liga de Básquet
Polideportivo Municipal
El Cóndor 395, Las Grutas.
- 14:30 – Clase de Tango Nivel Principiantes e Intermedio
Casa de la Cultura, Las Grutas.
- 14:30 a 17:00 – Sembrando Conciencia
Barrio Malvinas, San Antonio Oeste.
- 18:00 – UDC Tour 2026 Argentina
Kick Boxing y MMA
Centro Deportivo Sebastiana Antenao, San Antonio Oeste.
Domingo 31 de mayo
- 14:00 a 18:00 – Feria del Boulevard
Plaza Luis Piedra Buena, Las Grutas.
- 15:00 – Intercambio de Figuritas del Mundial 2026
Paseo Artesanal “El Galpón”
Victoria y Güemes, San Antonio Oeste.
- 16:30 a 18:00 – Encuentro Grupal con Sonidos Ancestrales
Casa de la Cultura, Las Grutas.
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