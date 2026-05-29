Fin de semana en Las Grutas y San Antonio: deporte, cultura y actividades para toda la familia

Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este tendrán un fin de semana cargado de propuestas deportivas, culturales y recreativas para vecinos y turistas. Desde básquet y kick boxing hasta ferias, tango e intercambio de figuritas del Mundial 2026, habrá opciones para todas las edades.

Sábado 30 de mayo

10:00 – Liga de Básquet

Polideportivo Municipal

El Cóndor 395, Las Grutas.

– Liga de Básquet Polideportivo Municipal El Cóndor 395, Las Grutas. 14:30 – Clase de Tango Nivel Principiantes e Intermedio

Casa de la Cultura, Las Grutas.

– Clase de Tango Nivel Principiantes e Intermedio Casa de la Cultura, Las Grutas. 14:30 a 17:00 – Sembrando Conciencia

Barrio Malvinas, San Antonio Oeste.

– Sembrando Conciencia Barrio Malvinas, San Antonio Oeste. 18:00 – UDC Tour 2026 Argentina

Kick Boxing y MMA

Centro Deportivo Sebastiana Antenao, San Antonio Oeste.

Domingo 31 de mayo