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Sociedad

Fin de semana en Las Grutas y San Antonio: deporte, cultura y actividades para toda la familia

Deportes, música, ferias y actividades recreativas forman parte de la agenda del fin de semana en la costa rionegrina.

Redacción

Por Redacción

Fin de semana en Las Grutas. Foto: archivo.

Fin de semana en Las Grutas. Foto: archivo.

Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este tendrán un fin de semana cargado de propuestas deportivas, culturales y recreativas para vecinos y turistas. Desde básquet y kick boxing hasta ferias, tango e intercambio de figuritas del Mundial 2026, habrá opciones para todas las edades.

Sábado 30 de mayo

  • 10:00 – Liga de Básquet
    Polideportivo Municipal
    El Cóndor 395, Las Grutas.
  • 14:30 – Clase de Tango Nivel Principiantes e Intermedio
    Casa de la Cultura, Las Grutas.
  • 14:30 a 17:00 – Sembrando Conciencia
    Barrio Malvinas, San Antonio Oeste.
  • 18:00 – UDC Tour 2026 Argentina
    Kick Boxing y MMA
    Centro Deportivo Sebastiana Antenao, San Antonio Oeste.

Domingo 31 de mayo

  • 14:00 a 18:00 – Feria del Boulevard
    Plaza Luis Piedra Buena, Las Grutas.
  • 15:00 – Intercambio de Figuritas del Mundial 2026
    Paseo Artesanal “El Galpón”
    Victoria y Güemes, San Antonio Oeste.
  • 16:30 a 18:00 – Encuentro Grupal con Sonidos Ancestrales
    Casa de la Cultura, Las Grutas.


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Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este tendrán un fin de semana cargado de propuestas deportivas, culturales y recreativas para vecinos y turistas. Desde básquet y kick boxing hasta ferias, tango e intercambio de figuritas del Mundial 2026, habrá opciones para todas las edades.

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