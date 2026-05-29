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Sociedad

Hoja de ruta en Viedma: música, cine, tango y propuestas para todos los gustos este fin de semana

Música en vivo, cine, tango, títeres y hasta vuelos panorámicos con luna llena forman parte de la agenda cultural y recreativa para disfrutar en la comarca Viedma-Patagones.

Redacción

Por Redacción

Fin de semana en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Fin de semana en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

La comarca Viedma-Patagones tendrá un fin de semana cargado de actividades culturales, recitales, cine, danza y propuestas para toda la familia. Desde conciertos corales y festivales tangueros hasta noches de salsa, espectáculos en vivo y funciones de cine, la agenda ofrece alternativas para disfrutar desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo.

Viernes 29 de mayo

Música, jam sessions y noche de baile

  • 20:00 — Concierto de Otoño: Gran Encuentro Coral en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.
  • 21:00 — Micrófono Abierto en Saavedra & Sarmiento.
  • 22:00 — Viernes de Jam en Fusión en Fusión & Sabor Resto Bar.
  • 23:00 — Jessi & Jhonn en Hoteles y Casinos del Río.
  • 23:30 — Trio Show en Hoteles y Casinos del Río.
  • 23:59 — Mandale Mandale en Hoteles y Casinos del Río.
  • 23:59 — Social Salsa y Bachata en Vikingo cerveza artesanal.
  • 23:59 — DJ Rhodering en Porter Beer.

Sábado 30 de mayo

Propuestas familiares y culturales

  • 16:00 — 6° Festival Internacional de Títeres (TEMPA) con la obra “Irupé la niña que quería tocar la luna”, en El Caldero de Carmen de Patagones.
  • 17:30 — Festival Tanguero de Otoño en el Club Náutico La Ribera.
  • 20:00 — Concierto de Otoño: Gran Encuentro Coral en el Colegio María Auxiliadora de Carmen de Patagones.

Noche de música y shows en vivo

  • 22:00 — Noche de Despecho en Berlin Beer Bar.
  • 23:00 — Apunados de Locura & Triunfo en Belgrano 1545.
  • 23:00 — Piny Panqui en Sin el Mapa, Carmen de Patagones.
  • 23:00 — Grupo Alfa en Hoteles y Casinos del Río.
  • 23:30 — La Banda al Rojo Vivo en Caseros & México.
  • 23:30 — Gin Tonik en Hoteles y Casinos del Río.
  • 23:59 — Mandale Mandale en Hoteles y Casinos del Río.

Domingo 31 de mayo

El cierre del fin de semana también tendrá opciones para quienes prefieran cine, música o una experiencia diferente en el aire.

Actividades especiales

  • 18:30 — Sobrevolá la comarca con luna llena
  • 19:30 — Sobrevolá la comarca con luna llena

Música en vivo

  • 23:00 — Sebas Rupayán en Hoteles y Casinos del Río.

Con una agenda diversa y actividades repartidas entre Viedma y Carmen de Patagones, el fin de semana largo de propuestas culturales vuelve a mostrar el movimiento artístico y recreativo de la comarca.


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La comarca Viedma-Patagones tendrá un fin de semana cargado de actividades culturales, recitales, cine, danza y propuestas para toda la familia. Desde conciertos corales y festivales tangueros hasta noches de salsa, espectáculos en vivo y funciones de cine, la agenda ofrece alternativas para disfrutar desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo.

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