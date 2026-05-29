Hoja de ruta en Viedma: música, cine, tango y propuestas para todos los gustos este fin de semana

La comarca Viedma-Patagones tendrá un fin de semana cargado de actividades culturales, recitales, cine, danza y propuestas para toda la familia. Desde conciertos corales y festivales tangueros hasta noches de salsa, espectáculos en vivo y funciones de cine, la agenda ofrece alternativas para disfrutar desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo.

Viernes 29 de mayo

Música, jam sessions y noche de baile

20:00 — Concierto de Otoño: Gran Encuentro Coral en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.

21:00 — Micrófono Abierto en Saavedra & Sarmiento.

22:00 — Viernes de Jam en Fusión en Fusión & Sabor Resto Bar.

23:00 — Jessi & Jhonn en Hoteles y Casinos del Río.

23:30 — Trio Show en Hoteles y Casinos del Río.

23:59 — Mandale Mandale en Hoteles y Casinos del Río.

23:59 — Social Salsa y Bachata en Vikingo cerveza artesanal.

23:59 — DJ Rhodering en Porter Beer.

Sábado 30 de mayo

Propuestas familiares y culturales

16:00 — 6° Festival Internacional de Títeres (TEMPA) con la obra “Irupé la niña que quería tocar la luna”, en El Caldero de Carmen de Patagones.

17:30 — Festival Tanguero de Otoño en el Club Náutico La Ribera.

20:00 — Concierto de Otoño: Gran Encuentro Coral en el Colegio María Auxiliadora de Carmen de Patagones.

Noche de música y shows en vivo

22:00 — Noche de Despecho en Berlin Beer Bar.

23:00 — Apunados de Locura & Triunfo en Belgrano 1545.

23:00 — Piny Panqui en Sin el Mapa, Carmen de Patagones.

23:00 — Grupo Alfa en Hoteles y Casinos del Río.

23:30 — La Banda al Rojo Vivo en Caseros & México.

23:30 — Gin Tonik en Hoteles y Casinos del Río.

23:59 — Mandale Mandale en Hoteles y Casinos del Río.

Domingo 31 de mayo

El cierre del fin de semana también tendrá opciones para quienes prefieran cine, música o una experiencia diferente en el aire.

Actividades especiales

18:30 — Sobrevolá la comarca con luna llena

19:30 — Sobrevolá la comarca con luna llena

Música en vivo

23:00 — Sebas Rupayán en Hoteles y Casinos del Río.

Con una agenda diversa y actividades repartidas entre Viedma y Carmen de Patagones, el fin de semana largo de propuestas culturales vuelve a mostrar el movimiento artístico y recreativo de la comarca.