Hoja de ruta en Viedma: música, cine, tango y propuestas para todos los gustos este fin de semana
Música en vivo, cine, tango, títeres y hasta vuelos panorámicos con luna llena forman parte de la agenda cultural y recreativa para disfrutar en la comarca Viedma-Patagones.
La comarca Viedma-Patagones tendrá un fin de semana cargado de actividades culturales, recitales, cine, danza y propuestas para toda la familia. Desde conciertos corales y festivales tangueros hasta noches de salsa, espectáculos en vivo y funciones de cine, la agenda ofrece alternativas para disfrutar desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo.
Viernes 29 de mayo
Música, jam sessions y noche de baile
- 20:00 — Concierto de Otoño: Gran Encuentro Coral en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.
- 21:00 — Micrófono Abierto en Saavedra & Sarmiento.
- 22:00 — Viernes de Jam en Fusión en Fusión & Sabor Resto Bar.
- 23:00 — Jessi & Jhonn en Hoteles y Casinos del Río.
- 23:30 — Trio Show en Hoteles y Casinos del Río.
- 23:59 — Mandale Mandale en Hoteles y Casinos del Río.
- 23:59 — Social Salsa y Bachata en Vikingo cerveza artesanal.
- 23:59 — DJ Rhodering en Porter Beer.
Sábado 30 de mayo
Propuestas familiares y culturales
- 16:00 — 6° Festival Internacional de Títeres (TEMPA) con la obra “Irupé la niña que quería tocar la luna”, en El Caldero de Carmen de Patagones.
- 17:30 — Festival Tanguero de Otoño en el Club Náutico La Ribera.
- 20:00 — Concierto de Otoño: Gran Encuentro Coral en el Colegio María Auxiliadora de Carmen de Patagones.
Noche de música y shows en vivo
- 22:00 — Noche de Despecho en Berlin Beer Bar.
- 23:00 — Apunados de Locura & Triunfo en Belgrano 1545.
- 23:00 — Piny Panqui en Sin el Mapa, Carmen de Patagones.
- 23:00 — Grupo Alfa en Hoteles y Casinos del Río.
- 23:30 — La Banda al Rojo Vivo en Caseros & México.
- 23:30 — Gin Tonik en Hoteles y Casinos del Río.
- 23:59 — Mandale Mandale en Hoteles y Casinos del Río.
Domingo 31 de mayo
El cierre del fin de semana también tendrá opciones para quienes prefieran cine, música o una experiencia diferente en el aire.
Actividades especiales
- 18:30 — Sobrevolá la comarca con luna llena
- 19:30 — Sobrevolá la comarca con luna llena
Música en vivo
- 23:00 — Sebas Rupayán en Hoteles y Casinos del Río.
Con una agenda diversa y actividades repartidas entre Viedma y Carmen de Patagones, el fin de semana largo de propuestas culturales vuelve a mostrar el movimiento artístico y recreativo de la comarca.
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