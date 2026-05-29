Claudio Úbeda no seguirá como DT de Boca: quiénes son los posibles reemplazantes

A falta de una confirmación oficial, se conoció que Juan Román Riquelme no le renovará el contrato a Claudio Úbeda y Boca comenzará su próxima pretemporada con otro entrenador.

El presidente no necesitó echarlo ni esparar la renuncia del DT ya que su vínculo termina en un mes. La eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores dilapidó su última posibilidad de seguir en el cargo.

El plantel retomará los entrenamientos el 18 de junio y en los próximos días comenzará la búsqueda de un nuevo técnico.

Un nombre que siempre aparece es el de Antonio Mohamed. El Turco está en Toluca de México donde fue bicampeón y manifestó más de una vez su deseo de dirigir al Xeneize.

Otra chance es Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia. El impedimento es que recién podría asumir después de su participación en el Mundial.

Luis Zubeldía (Fluminense), Gabriel Milito (Chivas) y Gabriel Heinze (ayudante en Arsenal) son nombres que también sonaron en anteriores oportunidades pero no están libres.

Si Riquelme prioriza a un DT que pueda asumir rápido en su puesto, deberá buscar a uno que no esté con trabajo actualmente. En ese caso, no sobran las opciones viables.

Boca volverá a jugar a fines de julio cuando termine el Mundial por los 16avos de la Copa Sudamericana contra O’Higgins de Chile.