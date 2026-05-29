“Pará, vacunate y seguí”: la estrategia que disparó la vacunación en Neuquén

Durante mucho tiempo, vacunarse implicaba acercarse a un hospital o centro de salud y adaptarse a horarios y turnos. En Neuquén, esa lógica empezó a cambiar. Ahora, la vacunación también aparece en rutas, peajes, terminales y hasta al costado del camino.

La estrategia tuvo un resultado concreto: la provincia aplicó 19342 vacunas durante la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, lo que representa un crecimiento del 37,1% respecto al año pasado.

Detrás de ese aumento está la decisión política de convertir a la vacunación en una política de Estado basada en la accesibilidad y la prevención.

El AutoVac: la campaña que llevó las vacunas a las rutas

La imagen se repitió en distintos puntos de la provincia. Autos frenando unos minutos, personas vacunándose desde la comodidad de sus vehículos y luego continuando viaje.

La estrategia “Pará, vacunate y seguí” se transformó en el símbolo de esta campaña. El dispositivo AutoVac se instaló en rutas y calles estratégicas para acercar las vacunas a la comunidad de una manera rápida y simple.

El punto principal estuvo en el puente carretero entre Neuquén y Cipolletti, donde en un solo día se aplicaron 528 dosis. A eso se sumaron puestos en el ex peaje de Centenario y el acceso al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, alcanzando más de mil vacunas en una jornada

Vacunarse en cualquier lugar

La campaña no se limitó a la ciudad capital. También hubo puestos en Las Lajas, Zapala, Junín de los Andes, Piedra del Águila, Picún Leufú, Cutral Co y Plaza Huincul, entre otros puntos.

La lógica fue simple: si la gente no llega fácilmente a la vacuna, la vacuna llega a la gente.

Desde el Ministerio de Salud remarcan que el objetivo es garantizar accesibilidad en todo el territorio. Por eso las campañas no solo se desarrollan en hospitales y centros de salud, sino también en escuelas, ferias y fiestas populares.

La estrategia apunta a sostener coberturas altas y reforzar la conciencia sobre la importancia de la inmunización. En esa línea, el ministro Martín Regueiro ya había adelantado que la campaña antigripal venía registrando un crecimiento superior al 30% en comparación con el año pasado.

Un trabajo conjunto entre provincias

La experiencia también mostró articulación regional. El lanzamiento del AutoVac se realizó en conjunto con Río Negro, instalando puestos en ambos sentidos del puente carretero.

Allí se aplicaron vacunas antigripales, neumococo, hepatitis B y doble bacteriana, priorizando especialmente a personas mayores y embarazadas.

Más jornadas

Ante el éxito de la estrategia, se esperan nuevas jornadas especiales que permitan ampliar las coberturas, garantizar el acceso y que las vacunas lleguen a todas las neuquinas y neuquinos en todo el territorio provincial.