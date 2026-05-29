Vaca Muerta volvió a temblar: detectaron dos nuevos sismos con pocos minutos de diferencia cerca de Añelo

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe sobre temblores que se registraron este viernes 29 de mayo en la zona de Vaca Muerta.

Los sismos se ubicaron en cercanías a la localidad de Añelo y alcanzó a otras localidades del norte neuquino.

Dos sismos en Vaca Muerta con pocas horas de diferencia

El Inpres indicó que el primer sismo ocurrió durante la madrugada de este 29 de mayo y tuvo su epicentro a 7 kilómetros de profundidad.

Se reportó a las 04:59 (hora local) y su intensidad fue de II a III, es decir fue «sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios». La magnitud fue de 2.6 en la escala de Richter.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 85 km al NO de Neuquén; 114 km al SO de 25 de Mayo; 127 km al NE de Zapala.

El segundo sismo fue a las 05:14 se precisó que tuvo una magnitud de 2.3 y una profundidad de 7 km respecto al epicentro (86 km al NO de Neuquén; 115 km al SO de 25 de Mayo; 126 km al NE de Zapala).