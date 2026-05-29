Proyecto Ivana en Río Negro: se realizó el tercer Muestreo Participativo de Aguas en Valcheta

La actividad se realizó en los sectores Ivana Central e Ivana Este. Foto: gobierno de Río Negro.

En Valcheta se llevó a cabo el tercer Muestreo Participativo de Aguas del Proyecto Ivana, tras finalizar la campaña de perforación 2025/2026 de Minera Cielo Azul SA. La instancia forma parte del seguimiento ambiental del proyecto exploratorio de uranio, y contó con la presencia de distintos organismos de control del gobierno de Río Negro.

La actividad se realizó en los sectores Ivana Central e Ivana Este, donde la empresa desarrolló una campaña exploratoria con perforaciones de 2.000 metros, distribuidas en pozos de entre 60 y 70 metros mediante sistema de diamantina. El objetivo es identificar posibles yacimientos de uranio similares al depósito Ivana.

El Proyecto Ivana forma parte del distrito minero Amarillo Grande y fue presentado en antecedentes oficiales como un yacimiento de uranio-vanadio ubicado en cercanías de Valcheta. En instancias previas, el gobierno provincial ya había participado de monitoreos de agua para establecer una línea de base ambiental y garantizar controles sobre el recurso hídrico.

En la jornada estuvieron presentes la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Defensoría del Pueblo, Salud Ambiental del Hospital de Valcheta, el Instituto Técnico Superior de Valcheta, superficiarios de los campos, personal de la consultora HidroAr SA y representantes de Minera Cielo Azul SA.

El Proyecto Ivana forma parte del distrito minero Amarillo Grande. Foto: gobierno de Río Negro.

A través de un comunicado, la Provincia aseguró que la participación de distintos organismos públicos y actores locales permite «fortalecer la transparencia ambiental, generar información verificable y sostener un esquema de seguimiento con presencia estatal».

En ese sentido, se indicó que esta línea de trabajo ya había sido reforzada en Valcheta durante la socialización de resultados del Monitoreo Participativo de Aguas, donde se destacó la importancia del control público, el diálogo comunitario y la información accesible.

¿Cómo se realizó el muestreo?

Durante el Muestreo Participativo de Aguas se tomaron varias muestras en puntos ubicados aguas arriba y aguas abajo de las zonas de perforación, para posteriormente ser enviadas a los laboratorios para su análisis.

Además, se seleccionaron dos pozos realizados durante la campaña -uno en cada zona de perforación-, donde se midieron distintos parámetros in situ como temperatura, pH y sólidos disueltos, entre otros. El Departamento Provincial de Aguas tomó una contramuestra en cada punto, que será analizada de manera independiente.

Este tipo de procedimiento permite reforzar la trazabilidad de la información, así como garantizar una mirada técnica propia del gobierno provincial sobre el recurso hídrico, según se destacó. La actividad se realizó en el marco de las normas de Responsabilidad Social y de las Buenas Prácticas establecidas por el Código de Procedimientos Mineros.

A partir de la jornada, la empresa deberá presentar ante la autoridad minera los resultados de laboratorio correspondientes, contando con un plazo máximo de 15 días.