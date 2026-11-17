Dos estudios de investigadores internacionales y el Instituto Malbrán logró reconstruir cómo se propagó el hantavirus a bordo del crucero M/V Hondius que generó 3 muertes entre 13 contagios de tripulantes y pasajeros. La investigación detectó una conexión genética con casos registrados en Meliquina, Neuquén, años atrás y fue publicada en la revista científica Science.

“Ningún laboratorio podría haber reconstruido esta historia por sí solo”, valoró Gustavo Palacios, profesor de Microbiología de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, en Nueva York, que lideró la investigación.

Advirtió que algunos equipos conocían la historia del virus en Sudamérica; otros aportaron experiencia en investigación de brotes, diagnóstico o análisis genómico. “Lo que marcó la diferencia fue nuestra capacidad de reunir esos conocimientos, cuestionar nuestras propias hipótesis y verificar la evidencia de manera independiente. Eso nos permitió construir una imagen más sólida y confiable de lo que ocurrió”, aseguró.

El argentino Gustavo Palacios, profesor de Microbiología de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, en Nueva York, que lideró la investigación. Foto: gentileza

El contagio interhumano

En abril de este año, un brote de hantavirus, de la cepa Andes, característica de la Patagonia argentina y chilena, afectó a los tripulantes y pasajeros de un crucero que partió desde Ushuaia, Tierra del Fuego, rumbo a Cabo Verde.

Tras estos contagios que tomaron repercusión a nivel mundial, especialistas del Servicio de Biología Molecular de ANLIS Malbrán detectaron por primera vez la circulación de hantavirus en roedores de Ushuaia. Sin embargo, la variante viral hallada era diferente de la observada en los casos humanos asociados al brote del MV Hondius.

Los científicos se propusieron responder dos preguntas: cómo se había transmitido el virus entre pasajeros y tripulantes y dónde se habían producido las primeras infecciones.

Los resultados de las investigaciones fueron publicados días atrás en la revista Science y revelan una conexión inesperada con la Patagonia argentina. El primer estudio evidenció la transmisión del virus entre personas durante el viaje; el segundo permitió relacionar genéticamente el virus del brote con otros detectados en el norte de la Patagonia desde 2018.

“Para llegar a estos resultados, los investigadores combinaron información epidemiológica, análisis genéticos y muestras históricas obtenidas durante años de investigación y vigilancia en Argentina, incluyendo el trabajo de equipos del Malbrán”, explicaron.

Brote de hantavirus en un crucero. Foto: archivo AP.

La investigación, resaltaron, reunió a científicos, laboratorios y organismos de salud pública de distintos países. “El desarrollo muestra cómo el conocimiento acumulado durante décadas y las relaciones entre equipos científicos pueden ser fundamentales para comprender un brote inesperado”, resaltaron.

La pista genética que lleva a Neuquén

El M/V Hondius partió de Ushuaia el 1 de abril de 2026, con destino al Atlántico Sur. Durante el viaje, varios pasajeros y tripulantes comenzaron a presentar una enfermedad respiratoria grave.

Los análisis de laboratorio confirmaron que se trataba de una infección por hantavirus. Estudios posteriores determinaron que se trataba del virus Andes, que circula naturalmente en algunas regiones de Argentina y Chile. Además de la transmisión por contacto con roedores infectados o sus excreciones, esta cepa también puede contagiarse entre personas.

El interrogante, entonces, fue si los afectados se habían infectado antes de subir al crucero o si el virus se había propagado durante el viaje. Los científicos analizaron las fechas de aparición de los síntomas, los contactos entre pasajeros y tripulantes y las secuencias genéticas de los virus detectados en los pacientes.

Laboratorios de Canadá, Francia, Países Bajos, Senegal, Sudáfrica, España y Suiza participaron en la secuenciación del material genético del virus. “Esa información se combinó con los antecedentes epidemiológicos para reconstruir cómo podrían haberse producido los contagios”, especificaron.

Los resultados demostraron la transmisión entre personas a bordo. De hecho, uno de los pacientes desarrolló síntomas el 31 de mayo, aproximadamente 60 días después de la partida del crucero desde Ushuaia, “tras haber mantenido contacto estrecho y prolongado con otra persona infectada”.

“Ese intervalo -detallaron- superaba los 45 días utilizados como período máximo de incubación para evaluar posibles infecciones anteriores al embarque. Por lo tanto, aportó evidencia especialmente sólida de que el contagio se había producido durante el viaje”.

En medio del análisis de las muestras del crucero, los investigadores encontraron un dato inesperado. Al comparar las secuencias genéticas obtenidas durante el brote con las disponibles de casos anteriores, observaron que algunos de los virus más cercanos genéticamente habían sido detectados en 2018, cerca de Villa Meliquina, en Neuquén.

En esa ocasión, dos hermanos habían desarrollado síndrome pulmonar por hantavirus. Ese dato abrió una segunda línea de investigación. Los científicos comenzaron a revisar casos anteriores, registros epidemiológicos y secuencias genéticas obtenidas en la región. “El análisis permitió identificar virus relacionados entre sí en casos registrados entre 2018 y 2025, y reconstruir parte de la historia de un linaje del virus Andes que ya circulaba en el norte de la Patagonia varios años antes del brote del crucero”, indicaron.

En esta etapa de la investigación fue fundamental la información reunida durante años por investigadores argentinos, incluidos equipos de ANLIS-Malbrán. Las muestras conservadas, los antecedentes epidemiológicos y las secuencias genéticas históricas permitieron establecer relaciones que difícilmente podrían haberse identificado utilizando solamente los datos de 2026.

Ese dato llevó a una nueva pregunta: ¿la relación genética con los casos de Neuquén significaba que los primeros pacientes del crucero se habían infectado en esa región? Así, los científicos reconstruyeron el recorrido de los dos primeros casos identificados, el de una pareja que había viajado por Argentina y Chile en una casa rodante antes de embarcar en el crucero.

Como ambos murieron a causa de hantavirus y no pudieron brindar información sobre sus posibles exposiciones al virus, los investigadores recurrieron a registros migratorios, antecedentes de viaje, información de autoridades regionales y datos sobre la distribución de roedores que pueden transmitir el virus Andes.

“La reconstrucción reveló que la pareja había ingresado a Argentina por el paso Icalma el 31 de enero, aproximadamente 62 días antes de que aparecieran los primeros síntomas, el 3 de abril”, señalaron. Pero ese intervalo superaba los 45 días considerados para evaluar posibles exposiciones. De modo que no se pudo determinar dónde se produjeron las primeras infecciones.

Una investigación internacional construida en base a la colaboración

La investigación del cruceros no comenzó desde cero. Mount Sinai lideró las investigaciones, a través de equipos con experiencia en diagnóstico, secuenciación genética, epidemiología y estudio del virus Andes.

En Argentina, investigadores del Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus del Instituto Malbrán habían reunido durante años muestras, secuencias genéticas y conocimientos sobre la circulación del virus Andes. Estos antecedentes fueron fundamentales para reconstruir la historia del linaje relacionado con el brote.

Desde Chile, científicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad San Sebastián y la Fundación Ciencia & Vida aportaron conocimientos sobre las características clínicas y epidemiológicas del virus y su diversidad genética.

En Suiza, equipos de los Hospitales Universitarios de Ginebra, la Universidad de Ginebra y la Universidad de Zúrich generaron el primer genoma completo asociado al brote que se puso a disposición pública, el 7 de mayo de 2026. Esto permitió avanzar en las primeras comparaciones genéticas.

Otros laboratorios compartieron nuevas secuencias y análisis, incluidos datos de los primeros pacientes identificados. También contribuyeron el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y el Institut Pasteur de Dakar, en Senegal, con trabajos de diagnóstico y análisis genómico.

Entre las demás instituciones participantes estuvieron el Erasmus University Medical Center de Países Bajos, el Institut Pasteur de París, el Instituto de Salud Carlos III de España y la Agencia de Salud Pública de Canadá, junto con otros centros de investigación y organismos de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también colaboró en la coordinación y el intercambio de información entre los países involucrados.

“Esta investigación también dejó una enseñanza que va más allá del virus Andes: la importancia de sostener la investigación científica, conservar muestras históricas y fortalecer las capacidades de los laboratorios. La conexión con los casos registrados años atrás en la Patagonia demuestra cómo ese conocimiento acumulado puede resultar fundamental para comprender un brote inesperado”, indicó Palacios.