El atraso en los impuestos a los combustibles ya supera los 300 pesos por litro.

El pasado 1 de noviembre debía aplicarse una actualización, un aumento, en el precio de los impuestos a los combustibles. Sin embargo, el gobierno volvió a definir su postergación haciendo que la bola de nieve de atrasos siga creciendo, al punto que ya supera los 300 pesos por litro en algunos cortes.

De acuerdo a la legislación vigente los impuestos a los combustibles -el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)- se deben actualizar cada tres meses, tomando como base de cálculo para su aumento las variaciones que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese trimestre.

Pero prácticamente todos los años desde que se aplicó esta fórmula en 2017 los gobiernos nacionales han apelado a su postergación, para evitar al subir los combustibles se traslade en un nuevo incremento general de costos que recargue a la postre al mismo IPC.

La consultora graficó cuál es la carga impositiva aplicada y cómo debería ser realmente.

Y este año no es la excepción. De los once meses que lleva el 2026, en seis se postergó la actualización, que ya es una práctica que no se da por trimestre sino mensualmente para mitigar su impacto. Y en los cinco meses que sí se modificó, se dieron subas parciales.

En detalle, el año comenzó con una postergación, y si bien las subas se dieron en febrero, marzo, mayo, julio y agosto, ya son tres los meses consecutivos de congelamiento: algo que se diseña pensando en no reimpulsar la inflación pero que generó la bola de nieve de subas atrasadas.

El atraso: más de 12.000 pesos por tanque

De acuerdo a un informe de la consultora especializada Economía y Energía, el gasoil acumula un atraso equivalente a 136,10 pesos por litro. Pero la bola de nieve es mayor en el caso de las naftas, ya que llega a los 304,70 pesos por litro.

Visto este atraso de una forma más práctica, si se aplicara todo el atraso acumulado, un conductor que cargue 40 litros de nafta tendrá que pagar más de 12.000 pesos solo por este incremento.

Pero a su vez, esta bola de nieve pone en dudas cómo será el esperado descenso del precio de los combustibles que se espera se de como parte del buffer de precios lanzado por las refinerías, que dependerá de la incierta baja del precio internacional del petróleo.

Desde la consultora que dirige Nicolás Arceo se hizo además un cálculo sobre cuánto dinero dejó de recaudar el gobierno nacional a partir de estas postergaciones en los incrementos, y faltando un mes para terminar el año determinaron que ya llegó a los 1.758 millones de dólares, pues solo en este mes calcularon que se dejarán de cobrar 175 millones de dólares en estos impuestos.