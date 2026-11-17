Neuquén atraviesa un momento de fuerte expansión de su actividad económica y la construcción es uno de los sectores donde ese crecimiento se hace más visible. El impulso de Vaca Muerta modifica el paisaje de las ciudades, multiplica la demanda de viviendas y servicios y exige nuevas obras para sostener el desarrollo productivo.

El movimiento no se explica solamente por la actividad petrolera y gasífera. Detrás de cada inversión energética aparece una cadena de necesidades que involucra caminos, redes de servicios, infraestructura eléctrica, edificios, espacios de alojamiento y equipamiento urbano. La construcción también hace posible la expansión de otros sectores.

Repunte mensual para la construcción y la industria. Foto: gentileza

Según el informe de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), correspondiente al periodo de agosto y septiembre de 2026, Neuquén encabezó el crecimiento del empleo registrado en el sector, con una suba interanual del 24,1%. Río Negro y San Luis se ubicaron detrás, con incrementos del 16,6% y el 16%, respectivamente. A su vez, la cantidad de empleadores del sector aumentó un 13,5% interanual, otro indicador del dinamismo que atraviesa la actividad en Neuquén.

Pero la evolución también se refleja en otros indicadores. Giulio Retamal, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Neuquén, señala que en septiembre se contabilizaban 26.000 trabajadores registrados bajo el convenio de la construcción, agrupados en la UOCRA.

Añelo demanda cada vez más infraestructura / Foto de Florencia Salto

“Cada número que miramos, como salario, empleo, cantidad de trabajadores, niveles de permisos de construcción, muestra que Neuquén es la provincia que más actividad tiene, que más crece y que más empleo genera”, sostiene Retamal.

La diferencia también aparece en los ingresos. El empresario destaca que el salario promedio de Neuquén se ubica cerca del doble del promedio nacional. Es otro indicador del peso que adquirió la economía provincial y de su capacidad para movilizar actividades que van mucho más allá de la construcción propiamente dicha.

“Cada número que miramos, como salario, empleo, cantidad de trabajadores, niveles de permisos de construcción, muestra que Neuquén es la provincia que más actividad tiene» Giulio Retamal, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Neuquén

El transporte, el comercio, la provisión de materiales, los servicios técnicos, la logística y la supervisión forman parte de una cadena que multiplica el movimiento económico. Retamal explica que las estimaciones de la industria calculan alrededor de cinco empleos indirectos por cada puesto directo. De ese modo, los 26.000 trabajadores registrados pueden asociarse con unos 125.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad, según explicó Retamal.

Vaca Muerta como motor de expansión

Para que el petróleo y el gas puedan producirse y transportarse hacen falta caminos, oleoductos, gasoductos, líneas eléctricas y distintas obras de infraestructura dentro de los yacimientos. Pero también se necesita todo lo que permite que las personas que trabajan en esa actividad puedan vivir en la provincia.

Ese efecto multiplicador explica buena parte del dinamismo actual. La expansión energética demanda infraestructura en las ciudades y al mismo tiempo genera empleo e ingresos que alimentan otros segmentos de la economía. La construcción participa de ese circuito con obras públicas, desarrollos inmobiliarios y trabajos vinculados directamente con la actividad hidrocarburífera.

Neuquén, además, cuenta con una trayectoria de actividad que permitió consolidar un entramado de empresas constructoras con experiencia y conocimiento de las particularidades regionales. “La provincia tuvo grandes obras a lo largo de los años y mantuvo un nivel de actividad que posibilitó el desarrollo y la continuidad de firmas locales”, recuerda Retamal.

Afirmó que las perspectivas del sector están ligadas a las proyecciones de inversión y producción de la industria energética. De este modo, la construcción deberá seguir ampliando su capacidad para dar respuesta a las necesidades de infraestructura que acompañan el crecimiento.

Por otro lado, ejecutar obras en Neuquén implica afrontar distancias y condiciones propias de la Patagonia. Por eso, explica que las empresas que llegan desde otros distritos deben adaptar sus cálculos a una realidad diferente.

Ciudades que cambian de escala

El crecimiento energético también se expresa en el territorio. La capital de Neuquén, Añelo, Rincón de los Sauces y Cutral Co son algunos ejemplos de localidades donde la actividad genera mayores transformaciones. La llegada de trabajadores y sus familias modifica las necesidades de las comunidades y obliga a pensar el desarrollo más allá de los espacios estrictamente productivos.

Se necesita servicios de salud, educación, transporte, espacios de recreación y todas las condiciones que hacen posible la vida cotidiana. Esa demanda se multiplica con cada nueva familia que se instala y plantea exigencias para los gobiernos y para el sector privado.

La transformación de la ciudad de Neuquén es uno de los ejemplos más visibles.La capital provincial está pasando de ser una ciudad mediana a convertirse en una de las grandes ciudades del país.

En ese proceso, Giulio Retamal menciona las inversiones en provisión de agua potable, sistemas cloacales, rutas, accesos y principales arterias urbanas. También destaca las obras de infraestructura educativa que se desarrollan para acompañar ese crecimiento.

Por eso, en su opinión, la infraestructura pública juega un papel determinante. “No se trata solamente de resolver problemas que aparecen con el crecimiento, sino de anticiparse a las demandas que genera una población en aumento”.

En su análisis, las regalías hidrocarburíferas permiten financiar parte de las obras necesarias para sostener la actividad y mejorar las condiciones de vida de la población.

“No somos Dubai”, plantea al referirse a una percepción que, según observa, suele existir fuera de la región. La disponibilidad de petróleo y gas no significa que la riqueza se transforme automáticamente en bienestar. Para que esa actividad sea sostenible hace falta invertir recursos, construir infraestructura y asumir los tiempos que demandan las obras.

El capital humano, la nueva frontera de la construcción

Retamal identifica en los recursos humanos uno de los principales condicionantes para el futuro de la industria.La disponibilidad de trabajadores, técnicos y profesionales preparados puede determinar hasta dónde puede crecer una empresa y qué capacidad tiene para responder a las nuevas exigencias.

Destacó que a los oficios tradicionales se incorporan nuevas especialidades vinculadas con la operación de maquinaria, la seguridad e higiene, el control de calidad y la gestión ambiental. También crece la participación de profesionales dedicados a las relaciones sociales, que intervienen en las obras para comunicarse con los vecinos, explicar los trabajos y reducir los impactos durante su ejecución.

De acuerdo con el empresario, son perfiles que hasta hace unos años resultaban poco habituales en el sector y que hoy forman parte de la estructura de muchas empresas. La complejidad de las obras y las exigencias de los proyectos incorporaron nuevas tareas y responsabilidades.

En ese contexto, la capacitación se vuelve indispensable. CAMARCO cuenta con una escuela de formación y trabaja en propuestas específicas para responder a las necesidades de la industria. Además, la región tiene una oferta amplia de capacitaciones impulsadas por distintos actores.

Pero no alcanza con incorporar conocimientos técnicos. Las empresas también necesitan generar condiciones para retener a sus trabajadores, mantener equipos consolidados y ofrecer ámbitos laborales que permitan el desarrollo profesional. En este sentido, Retamal advierte que una empresa que no cuenta con la gente que necesita difícilmente pueda sostener su crecimiento.

La incorporación de tecnología y nuevas técnicas constructivas también forma parte de esa agenda. Para acompañar la expansión de la provincia, las firmas deberán realizar inversiones y adaptarse a un mercado que demanda cada vez mayor especialización.