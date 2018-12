De milagro, un accidente sobre Ruta 40 no tuvo víctimas fatales

Un accidente múltiple no se convirtió en tragedia por milagro sobre la Ruta Nacional 40 este martes , donde un camión de reparto embistió a una camioneta sobre una recta y generó un choque en cadena. En la vía trabajaba un grupo de operarios que fue testigo del hecho, y que salvaron sus vidas solamente por reaccionar a tiempo a unos metros de donde se produjo el impacto.

Uno de los testigos del hecho relató a “Río Negro” que él se encontraba en la zona de conos controlando la circulación vehicular, cuando notó que el camión “se asomó y no paraba”. “Mi intención fue correrme hacia la banquina y por suerte no me agarró ninguno de los vehículos. Volví a nacer”, relató poco después de la traumática experiencia.

Si bien los hechos eran materia de investigación, de acuerdo a los testimonios de los presentes el conductor del rodado mayor se habría dormido mientras manejaba, por lo que no vio que los autos disminuían la velocidad en la zona de bacheo. En tanto que otras versiones indicaban que podría venir con la atención en su celular, aunque esa posibilidad fue descartada ante la falta de señal en la zona de circulación.

En principio y por fortuna, el personal que trabajaba en ese punto no recibió ningún tipo de daños físicos; mientras que quienes circulaban en los vehículos menores fueron atendidos por personal médico, para constatar las lesiones generadas por el incidente vial.