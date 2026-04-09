De Queen a Chappell Roan: la playlist de la misión Artemis II para despertar a los astronautas en la Luna

La misión Artemis II no solo marca hitos científicos; también mantiene viva una de las tradiciones más entrañables de la NASA: despertar cada mañana con una selección musical personalizada. La agencia hizo pública la lista de canciones que acompañan a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en su travesía lunar, una colección que ya es tendencia en Spotify.

Los hits de la órbita lunar: qué canciones escuchan los astronautas en Artemis II

La lista destaca por su eclecticismo, mezclando clásicos con éxitos del pop contemporáneo. Cada tema fue elegido estratégicamente para marcar el inicio de las jornadas en el espacio profundo.

Entre los temas que sonaron en la Orion se encuentran:

«Under Pressure» – Queen & David Bowie (Un clásico infaltable para el entorno).

– Queen & David Bowie (Un clásico infaltable para el entorno). «Pink Pony Club» – Chappell Roan (El hit pop que generó risas en la cabina).

– Chappell Roan (El hit pop que generó risas en la cabina). «Tokyo Drifting» – Denzel Curry & Glass Animals.

– Denzel Curry & Glass Animals. «Green Light» – John Legend.

– John Legend. «Working Class Heroes (Work)» – CeeLo Green.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales ocurrió cuando el control de misión interrumpió accidentalmente el tema de Chappell Roan, lo que generó bromas por parte del comandante Wiseman sobre el «gusto musical» de Houston, demostrando que la música es vital para relajar tensiones en un entorno de alta exigencia.

Una tradición de más de medio siglo en la NASA

El uso de canciones de despertar (wake-up calls) se remonta a las misiones Apolo. El objetivo siempre fue el mismo: fomentar la camaradería y mantener un vínculo emocional entre los astronautas y el personal en tierra.

Históricamente, la NASA ha dado total libertad a sus tripulantes. Desde finales de los 80, la agencia enfatiza que la gerencia no interviene en las elecciones, permitiendo que la música sea un reflejo auténtico de la personalidad de la tripulación.

Tras la difusión de la playlist, varias canciones experimentaron un incremento notable en sus reproducciones. Para los expertos, la música funciona como un puente emocional: en la inmensidad del vacío, un tema familiar ayuda a mantener la conexión con el hogar. Mientras la Orion se prepara para el impacto en el Pacífico este viernes, la música sigue siendo la pasajera indispensable que hace el viaje un poco más corto.