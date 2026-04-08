Guía para ver el amerizaje de Artemis II luego de su misión a la Luna: horarios, canales y todo lo que tenés que saber

La cuenta regresiva para el final de la misión Artemis II ya está en marcha. Después de diez días en el espacio y de haber superado el récord de distancia humana, los cuatro astronautas de la NASA tienen una cita con la gravedad terrestre. El regreso será una maniobra de alta precisión que terminará con un impacto controlado en el océano.

El «Splashdown» (amerizaje) está programado para este viernes 10 de abril de 2026. Se espera que la cápsula toque el agua exactamente a las 21:07 (hora de Argentina).

¿Cómo será la secuencia del descenso de Artemis II?

El regreso a casa no es una caída simple; es una coreografía técnica que dura apenas 14 minutos desde que se toca la atmósfera:

La entrada (20:53 Arg): La Orion chocará con las capas superiores de la atmósfera a una velocidad de 40.000 km/h. En ese momento, la fricción elevará la temperatura exterior a 2.700 °C, convirtiendo a la cápsula en una bola de fuego. El silencio radial: Debido al calor extremo, se formará una capa de plasma que bloqueará todas las comunicaciones. Durante varios minutos, la NASA no sabrá nada de los astronautas. Frenado con paracaídas: A 7.600 metros de altura, se desplegarán dos paracaídas de frenado. Luego, a los 2.900 metros, se abrirán los tres paracaídas principales (gigantes y de color naranja y blanco) que reducirán la velocidad de caída a solo 27 km/h. Impacto y rescate: La cápsula caerá en el Pacífico, frente a las costas de Baja California. Allí, el buque USS John P. Murtha de la Marina de EE. UU. ya estará esperando para izar la cápsula y rescatar a la tripulación.

Cronograma de horarios para seguir en vivo a Artemis II (Hora Arg)

20:33: Separación del módulo de servicio (la nave se prepara para el reingreso).

Separación del módulo de servicio (la nave se prepara para el reingreso). 20:53: Inicio del reingreso atmosférico (el momento del máximo calor).

Inicio del reingreso atmosférico (el momento del máximo calor). 21:07: Impacto en el Océano Pacífico.

23:00: Conferencia de prensa con el primer parte médico de los astronautas.

Para garantizar que la cápsula no quede «boca abajo» en el mar, el sistema de flotación de la Orion inflará cinco bolsas naranjas en la parte superior que la enderezarán automáticamente tras el golpe contra el agua.