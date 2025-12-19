De tu casa al río en Neuquén: cómo es el plan de transporte para ir a los balnearios en menos de 30 minutos

El municipio de Neuquén anunció este viernes el plan «Cole al Río», la iniciativa que busca conectar cualquier punto de la ciudad con la costa del río Limay en menos de 30 minutos en colectivo. Se dispondrán de 64 unidades para unir los barrios con los balnearios habilitados.

Desde la Municipalidad indicaron que, además de las líneas tradicionales que habitualmente circulan por la zona próxima a la costa, habrá dos líneas exclusivas y otras cinco que extenderán su recorrido hasta los balnearios.

La presentación oficial se realizó esta mañana en el balneario Sandra Canale con el fin de impulsar el turismo y ampliar los servicios. Se trata del sexto año consecutivo del proyecto.

“Todos los recorridos van a estar cargados en el sistema de la aplicación, en la cual van a poder ver horarios, van a poder ver los recorridos. Tenemos dos punto a punto, y después cinco líneas que van a atravesar toda la ciudad”, precisó el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa.

Cómo son los nuevos recorridos de colectivo en Neuquén para el verano

Desde el municipio indicaron que el sistema de colectivo para ir al río en Neuquén funcionarán así a partir del 1 de enero:

Exclusivas a Balnearios:

Desde Mitre y Corrientes hasta el Balneario Sandra Canale.

hasta el Balneario Sandra Canale. Desde Crouzeilles y Chascomús hasta el Balneario Valentina Brun de Duclot.

Extensión de recorridos

Las líneas 3, 11, 17, 24 y 26 modificarán su trazado habitual para llegar hasta la zona ribereña.

“Esta reestructuración nos permite generar un sistema de trasbordo eficiente, creando nuevas conexiones con las líneas 5, 14, 15, 20, 22C, 25 y 30. De esta manera, se teje una red que permite llegar a la costa desde prácticamente cualquier punto de la ciudad con mejores combinaciones”, añadió Espinosa.

Respecto al resto del sistema de transporte en general, Espinosa aclaró que los diagramas de servicio se mantendrá igual durante todo diciembre con sus horarios regulares hasta que se active «Cole al Río» en 2026.

Por último, también recordaron que el Boleto Estudiantil Gratuito sólo se aplica durante el ciclo lectivo escolar.