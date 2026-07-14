Muffins de limón y arándanos facilísimos de hacer

Lista de Ingredientes manteca derretida y apenas tibia: 140 gr aceite neutro: 60 gr azúcar: 250 gr ralladura de limón: 2 unidades sal: 4 gr yogur natural entero: 190 gr huevos: 3 jugos de limón: 30 gr leche entera: 30 gr harina 0000: 350 gr polvo de hornear: 12 gr bicarbonato de sodio: 2 gr arándanos frescos o congelados: 220 gr harina extra para rebozar los arándanos: 15 gr

Preparación

Frotar el azúcar con la ralladura de limón hasta perfumarla bien.

Agregar los huevos, la leche, aceite, yogur y manteca. Mezclar con batidor de mano sin incorporar aire de más. Sumar el jugo de limón. Añadir la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Integrar solo hasta que desaparezca la harina.

Rebozar los arándanos con los 15 g de harina e incorporarlos suavemente. Llenar los pirotines hasta casi el borde. Agregar algunos arándanos. Espolvorear con azúcar (opcional).

Horno pre calentedo y hornear a 180° C por 25/30 minutos. Una vez listo, dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego pasar a una rejilla. Esta receta rinde 6/7 muffins grandes.