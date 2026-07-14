Muffins de limón y arándanos facilísimos de hacer
Una receta que no tiene dificultad y se puede dejar lista para el desayuno o merienda. La sugerencia es de @miriambuffa.
Muffins de limón y arándanos facilísimos de hacer
Una receta que no tiene dificultad y se puede dejar lista para el desayuno o merienda. La sugerencia es de @miriambuffa.
Lista de Ingredientes
manteca derretida y apenas tibia: 140 gr
aceite neutro: 60 gr
azúcar: 250 gr
ralladura de limón: 2 unidades
sal: 4 gr
yogur natural entero: 190 gr
huevos: 3
jugos de limón: 30 gr
leche entera: 30 gr
harina 0000: 350 gr
polvo de hornear: 12 gr
bicarbonato de sodio: 2 gr
arándanos frescos o congelados: 220 gr
harina extra para rebozar los arándanos: 15 gr
Preparación
Frotar el azúcar con la ralladura de limón hasta perfumarla bien.
Agregar los huevos, la leche, aceite, yogur y manteca. Mezclar con batidor de mano sin incorporar aire de más. Sumar el jugo de limón. Añadir la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Integrar solo hasta que desaparezca la harina.
Rebozar los arándanos con los 15 g de harina e incorporarlos suavemente. Llenar los pirotines hasta casi el borde. Agregar algunos arándanos. Espolvorear con azúcar (opcional).
Horno pre calentedo y hornear a 180° C por 25/30 minutos. Una vez listo, dejar enfriar 10 minutos en el molde y luego pasar a una rejilla. Esta receta rinde 6/7 muffins grandes.
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