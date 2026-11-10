MasterChef Celebrity: Edith Hermida le preguntó a Rocío Robles por su primera noche con Adrián Suar

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a convertirse en escenario de un momento inesperado. Esta vez, Edith Hermida sorprendió a Rocío Robles con una pregunta íntima sobre su relación con Adrián Suar, mientras ambas participaban de un desafío gastronómico. Lejos de esquivar la consulta, la modelo respondió con humor y terminó revelando un detalle sobre el comienzo de su historia de amor.

Según informó PrimiciasYa, el intercambio ocurrió mientras las participantes preparaban una torta rogel. Hermida aprovechó la distensión del momento para indagar sobre el romance de su compañera con el reconocido actor y productor, y la conversación rápidamente tomó un tono más picante.

La pregunta sin filtro de Edith Hermida a Rocío Robles sobre Adrián Suar

Todo comenzó cuando Edith Hermida quiso saber cómo se habían conocido Rocío Robles y Adrián Suar. La modelo explicó que, aunque había trabajado en El Trece, durante mucho tiempo no había coincidido personalmente con el productor.

«Yo arranqué trabajando ahí en Canal 13 y nunca lo vi. Cuando él venía, que venía el día de la apertura del Bailando, no nos veíamos», recordó.

Sin embargo, la conductora de Bendita decidió ir más allá y lanzó una pregunta que tomó por sorpresa a su compañera.

«La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?», quiso saber Hermida, sin demasiados rodeos.

Robles respondió inmediatamente con un contundente «Noooo», dejando en claro que la intimidad no había llegado durante la primera cita.

Pero Edith no se conformó con esa respuesta y volvió a insistir con otra consulta todavía más personal.

«¿Cuánto esperaste para entregar la masita?», preguntó entre risas.

«No mucho», contestó Rocío, con naturalidad y buen humor.

La respuesta terminó convirtiendo la conversación en uno de los momentos más descontracturados de la jornada.

Cómo comenzó la historia de amor entre Rocío Robles y Adrián Suar

La relación entre Rocío Robles y Adrián Suar despertó interés desde que se conoció públicamente el romance.

En una entrevista anterior en Almorzando con Juana, la modelo había contado que el productor la contactó a través de Instagram después de verla trabajando en un programa deportivo.

Según relató, tardó varios días en descubrir el mensaje. Finalmente comenzaron a conversar y tuvieron un primer encuentro en el teatro, acompañados por amigos.

Con el tiempo, el vínculo se transformó en una relación sentimental que ambos comenzaron a mostrar públicamente.

Edith Hermida y Rocío Robles, una relación con chispazos en MasterChef Celebrity

El intercambio sobre Adrián Suar llegó después de otros momentos de tensión entre las participantes del reality conducido por Wanda Nara.

En una emisión anterior, Hermida había utilizado un beneficio obtenido en la competencia para quitarle a Robles la posibilidad de recibir ayuda del jurado durante una prueba gastronómica.

La conductora justificó su elección con comentarios irónicos sobre su compañera, quien tampoco se quedó callada y respondió con referencias a la trayectoria televisiva de Edith.

Ahora, la conversación sobre la intimidad de Rocío Robles y Adrián Suar mostró otra faceta del vínculo entre ambas, con preguntas provocadoras y respuestas cargadas de humor.

Una vez más, MasterChef Celebrity demostró que, además de las recetas y las devoluciones del jurado, las conversaciones entre los famosos también pueden convertirse en protagonistas del programa.