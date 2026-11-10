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En vivo | Rumbo a Córdoba: estiman que más de un millón de fieles asistirán a la histórica misa del papa León XIV
Mientras el Sumo Pontífice se encuentra en pleno vuelo hacia la provincia mediterránea, las autoridades locales anticipan una convocatoria sin precedentes. A horas del inicio de la ceremonia central en el predio de FAdeA, el operativo de seguridad ya registra el ingreso masivo de peregrinos.
Tras la histórica marea humana en Palermo y su fuerte mensaje, la maratónica gira del papa León XIV se traslada hoy al interior del país. Este martes, el epicentro de su tercer día en Argentina es Córdoba, donde miles de fieles superaron la intemperie en una masiva vigilia dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), aguardando con enorme expectativa la misa central de las 10 de la mañana.
Lejos de bajar el ritmo, la agenda papal exige un despliegue de seguridad contrarreloj: tras la ceremonia, el Sumo Pontífice recorrerá la capital provincial, saludará desde el balcón del Arzobispado y liderará una cumbre con el clero local en la Catedral.
El cierre de esta tercera jornada marcará un veloz operativo retorno hacia Buenos Aires, donde el líder del Vaticano volverá al Monumento a los Españoles por la tarde para coronar el día con un multitudinario encuentro enfocado en los jóvenes.
Seguí el minuto a minuto de la visita del papa León XIV
Más de un millón de personas esperan al papa León XIV en Córdoba
De acuerdo a los primeros relevamientos en el terreno por Clarín, ya hay más de 300 mil personas apostadas en la zona, muchas de las cuales pasaron la noche en vigilia.
Bombos, chipá y emoción: la visita del Papa León XIV que convirtió las calles en una fiesta popular
Leé la nota completa acá.
Ya vuela a Córdoba: despegó el avión de Aerolíneas Argentinas con el papa León XIV a bordo
Está previsto que el Pontífice aterrice cerca de las 9. Será recibido por el cardenal Ángel Rossi, el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini.
Según informó el Gobierno provincial, ya ingresaron más de 400 mil personas al predio.
«A paso firme»: arrancó el tercer día del papa León XIV con un veloz traslado hacia Aeroparque
Lejos de aminorar la marcha tras la agitada agenda del lunes, el líder del Vaticano mantiene un ritmo contrarreloj. Con su salida a las calles porteñas, activó oficialmente la tercera jornada de su gira, que hoy tendrá su centro de gravedad político y religioso lejos de la Capital Federal.
«¡Vengan todos!»: la fuerte arenga de Llaryora en la masiva vigilia a la espera del papa León XIV
Lejos de los fríos comunicados protocolares, el mandatario provincial utilizó sus redes sociales para respaldar a los fieles que soportaron la intemperie y definió el inminente arribo del líder del Vaticano como un hito fundacional para la provincia.
CÓRDOBA TE ESPERA, PAPA LEÓN XIV Miles de jóvenes disfrutan de este encuentro que empieza a escribir una página histórica para #Córdoba. Nos llena de orgullo ser protagonistas de este momento tan especial. El predio de FAdeA comienza a colmarse de peregrinos y la vigilia se vive con música, emoción y mucha alegría. Mañana viviremos la Santa Misa con el #PapaLeón, minutos después de pisar suelo cordobés, será una ceremonia multitudinaria e histórica. ¡Imperdible! ¡VENGAN TODOS!— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 10, 2026
Misa en Córdoba y vigilia en Palermo: la agenda maratónica del papa León XIV en su tercer día
El cronograma minuto a minuto de hoy:
> 07:30 | Vuelo al interior: Partida desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a la ciudad de Córdoba.
> 10:00 | La gran misa: Celebración central a cielo abierto en la explanada de FAdeA ante miles de fieles que pasaron la noche en vigilia.
> 15:15 | Cumbre en la Catedral: Encuentro cerrado con obispos y religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
> 16:55 | Operativo retorno: Despegue del vuelo de regreso hacia Buenos Aires (arribo previsto 18:10).
> 20:15 | Cara a cara con los jóvenes: Tras un recorrido en el papamóvil, liderará la vigilia «¡Ánimo, levántate!» en el Monumento a los Españoles, donde la multitud lo esperará con un festival de música desde las 16:00.
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