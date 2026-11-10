En vivo | Rumbo a Córdoba: estiman que más de un millón de fieles asistirán a la histórica misa del papa León XIV

Tras la histórica marea humana en Palermo y su fuerte mensaje, la maratónica gira del papa León XIV se traslada hoy al interior del país. Este martes, el epicentro de su tercer día en Argentina es Córdoba, donde miles de fieles superaron la intemperie en una masiva vigilia dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), aguardando con enorme expectativa la misa central de las 10 de la mañana.

Lejos de bajar el ritmo, la agenda papal exige un despliegue de seguridad contrarreloj: tras la ceremonia, el Sumo Pontífice recorrerá la capital provincial, saludará desde el balcón del Arzobispado y liderará una cumbre con el clero local en la Catedral.

El cierre de esta tercera jornada marcará un veloz operativo retorno hacia Buenos Aires, donde el líder del Vaticano volverá al Monumento a los Españoles por la tarde para coronar el día con un multitudinario encuentro enfocado en los jóvenes.