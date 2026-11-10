En vivo
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

EN VIVO

En vivo | Rumbo a Córdoba: estiman que más de un millón de fieles asistirán a la histórica misa del papa León XIV

Mientras el Sumo Pontífice se encuentra en pleno vuelo hacia la provincia mediterránea, las autoridades locales anticipan una convocatoria sin precedentes. A horas del inicio de la ceremonia central en el predio de FAdeA, el operativo de seguridad ya registra el ingreso masivo de peregrinos.

Naira Torres Bel

Por Naira Torres Bel

Tras la histórica marea humana en Palermo y su fuerte mensaje, la maratónica gira del papa León XIV se traslada hoy al interior del país. Este martes, el epicentro de su tercer día en Argentina es Córdoba, donde miles de fieles superaron la intemperie en una masiva vigilia dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), aguardando con enorme expectativa la misa central de las 10 de la mañana.

Lejos de bajar el ritmo, la agenda papal exige un despliegue de seguridad contrarreloj: tras la ceremonia, el Sumo Pontífice recorrerá la capital provincial, saludará desde el balcón del Arzobispado y liderará una cumbre con el clero local en la Catedral.

El cierre de esta tercera jornada marcará un veloz operativo retorno hacia Buenos Aires, donde el líder del Vaticano volverá al Monumento a los Españoles por la tarde para coronar el día con un multitudinario encuentro enfocado en los jóvenes.

Seguí el minuto a minuto de la visita del papa León XIV

10/11 08:24

Más de un millón de personas esperan al papa León XIV en Córdoba

Mientras el vuelo de Aerolíneas Argentinas que traslada al papa León XIV surca el cielo rumbo al centro del país, la expectativa en tierra rompe todos los pronósticos oficiales. Las autoridades cordobesas proyectan que la misa multitudinaria de esta mañana se convertirá en un hito histórico de convocatoria.

De acuerdo a los primeros relevamientos en el terreno por Clarín, ya hay más de 300 mil personas apostadas en la zona, muchas de las cuales pasaron la noche en vigilia.
10/11 08:12

Bombos, chipá y emoción: la visita del Papa León XIV que convirtió las calles en una fiesta popular

La mística religiosa, el folclore urbano y el ingenio criollo se entrecruzaron en Palermo, donde León XIV marcó su impronta ante más de dos millones de personas en una jornada inolvidable para el país.

Leé la nota completa acá.

El Papa en las calles: una multitud movilizada por la fe y la emoción. Foto Enrique García Medina.

10/11 07:26

Ya vuela a Córdoba: despegó el avión de Aerolíneas Argentinas con el papa León XIV a bordo

Con el cronograma ajustado al minuto, el vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que traslada al papa León XIV despegó con éxito desde la pista del Aeroparque Jorge Newbery. El Sumo Pontífice ya se encuentra en el aire, iniciando oficialmente el tramo más federal y esperado de su gira por el país.


Está previsto que el Pontífice aterrice cerca de las 9. Será recibido por el cardenal Ángel Rossi, el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini.


Según informó el Gobierno provincial, ya ingresaron más de 400 mil personas al predio.

El avión de AA que llevará al papa ya está en aeroparque. Foto: captura de pantalla.

10/11 07:19

«A paso firme»: arrancó el tercer día del papa León XIV con un veloz traslado hacia Aeroparque

l papa León XIV abandonó a primera hora de este martes la Nunciatura Apostólica en el barrio porteño de Recoleta. Rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad que cortó el tránsito desde la madrugada, el Sumo Pontífice inició su veloz traslado hacia el Aeroparque Jorge Newbery para encarar el tramo más federal de su visita a la Argentina.

Lejos de aminorar la marcha tras la agitada agenda del lunes, el líder del Vaticano mantiene un ritmo contrarreloj. Con su salida a las calles porteñas, activó oficialmente la tercera jornada de su gira, que hoy tendrá su centro de gravedad político y religioso lejos de la Capital Federal.
10/11 07:16

«¡Vengan todos!»: la fuerte arenga de Llaryora en la masiva vigilia a la espera del papa León XIV

A horas del histórico aterrizaje del papa León XIV en el centro del país, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, tomó la iniciativa y celebró la multitudinaria convocatoria que colmó la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) durante toda la madrugada.

Lejos de los fríos comunicados protocolares, el mandatario provincial utilizó sus redes sociales para respaldar a los fieles que soportaron la intemperie y definió el inminente arribo del líder del Vaticano como un hito fundacional para la provincia.
10/11 07:07

Misa en Córdoba y vigilia en Palermo: la agenda maratónica del papa León XIV en su tercer día

Tras su multitudinario paso por el conurbano y la cumbre con el círculo rojo porteño, el Sumo Pontífice encara este martes su jornada más federal. La cápsula papal abandona Buenos Aires por unas horas para protagonizar una ceremonia histórica en el centro del país, antes de un veloz operativo retorno para cerrar la noche junto a miles de jóvenes en la Capital Federal.
El cronograma minuto a minuto de hoy:


> 07:30 | Vuelo al interior: Partida desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a la ciudad de Córdoba.

> 10:00 | La gran misa: Celebración central a cielo abierto en la explanada de FAdeA ante miles de fieles que pasaron la noche en vigilia.

> 15:15 | Cumbre en la Catedral: Encuentro cerrado con obispos y religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

> 16:55 | Operativo retorno: Despegue del vuelo de regreso hacia Buenos Aires (arribo previsto 18:10).

> 20:15 | Cara a cara con los jóvenes: Tras un recorrido en el papamóvil, liderará la vigilia «¡Ánimo, levántate!» en el Monumento a los Españoles, donde la multitud lo esperará con un festival de música desde las 16:00.

9-11-2026 MISA DEL PAPA LEON XIV EN PALERMO, BUENOS AIRES FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA

10/11 07:07

Buen día

Buenos días, mi nombre es Naira Torres Bel y los voy a estar acompañando durante el tercer día de la visita del papa a Argentina. Acá te contaré todos los detalles de su agenda y los momentos más importantes.


Temas

Córdoba

Iglesia Católica

Papa León XIV

Tras la histórica marea humana en Palermo y su fuerte mensaje, la maratónica gira del papa León XIV se traslada hoy al interior del país. Este martes, el epicentro de su tercer día en Argentina es Córdoba, donde miles de fieles superaron la intemperie en una masiva vigilia dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), aguardando con enorme expectativa la misa central de las 10 de la mañana.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén