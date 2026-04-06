De ver videos en YouTube en Neuquén al Mundial de Parkour de Francia: la historia de Joaquín Barbeito

Cuando Joaquín Barbeito comenzó a practicar parkour viendo videos de YouTube a los 16 años en Neuquén, jamás se imaginó que su formación autodidacta lo llevaría hasta el Mundial de Francia 2026. Por aquel entonces buscaba alejarse de las competencias, luego de una experiencia “tóxica” con el tenis. Pero de alguna manera todo confluyó: una vida tranquila en el medio de la naturaleza en Villa La Angostura y la adrenalina de participar en un torneo internacional representando a la Selección Argentina.



“Todavía no me cae la ficha. Creo que una parte mía, como mecanismo de defensa, trata de no darle tanta importancia para no ponerme nervioso, pero sí. Es una locura todo esto”. Así vive Joaquín la previa al Mundial de Parkour, entre entrevistas, viajes y entrenamientos. Sentado en el Aeropuerto de Neuquén, antes de volar a Buenos Aires para ultimar detalles con la Selección Argentina, dialogó con Diario Río Negro sobre la nueva aventura que emprenderá el 8 de mayo.

De las canchas de tenis de Neuquén a los techos de Montpellier



El deportista de 32 años nació en Mendoza y se crio en Neuquén capital. Desde los 10 hasta los 16 años compitió en tenis, aunque el nivel de exigencia y el ambiente lo agotaron. “Era súper estresante, súper competitivo en el sentido más tóxico de la palabra”, recordó Joaquín.



En esa etapa de replanteos, descubrió el parkour y el deporte lo cautivó de inmediato. “Necesitaba cambiar de paradigma y hacer algo totalmente distinto”, comenzó y remarcó: “En un deporte tradicional estamos todo el tiempo tratando de vencer a otro o comparándote con el otro y el parkour pone el eje sobre vos mismo. Te transforma en lo psicológico”.



El atleta aprendió de forma autodidacta, a través de videos de YouTube. No tenía referentes que practicaran la disciplina y pensó en formar un club en la capital neuquina. Sin embargo, le advirtieron que necesitaba un título como entrenador o de profesor de Educación Física.



“Ahí dije: voy a estudiar Educación Física para el día de mañana tener herramientas didácticas, pedagógicas, psicológicas para poder hacer eso, enseñar parkour”. Se formó en Neuquén y a los 25 años se recibió.

Villa La Angostura ofrece un escenario natural para practicar. (Foto: Gentileza).



Un año antes de la pandemia, una relación afectiva y la belleza de la cordillera lo impulsaron a mudarse a Villa La Angostura. “Buscaba paz, buscaba más tranquilidad, buscaba contacto con la naturaleza”, enfatizó. Allí encontró el apoyo del Club Andino para abrir su propia escuela.



El proyecto prosperó bastante rápido. Hoy cuenta con más de 70 alumnos de distintos géneros y edades. Joaquín celebró la alta participación femenina en la actividad. “Yo también organizo torneos internos con mi escuela de parkour y de los podios de tres posiciones, por ejemplo, dos son mujeres”, detalló.



Aunque en sus inicios rechazaba la idea de participar en competencias, la inspiración de un amigo atleta lo hizo cambiar de opinión. Quería experimentar la presión de los torneos para, el día de mañana, guiar a sus alumnos si decidían tomar el camino deportivo. Su primera prueba en Buenos Aires lo sorprendió. “Me encantó el clima saludable que había entre los atletas y los jueces”, destacó.



Su ascenso en el alto rendimiento fue meteórico. La primera gran experiencia internacional llegó el año pasado con su participación en el Campeonato Panamericano, una “experiencia maravillosa” donde vivió por primera vez la emoción de vestir la camiseta albiceleste.

De los Panamericanos al Mundial de Francia. (Foto: Gentileza).

Esa base le permitió brillar en el Nacional de Olavarría, donde alcanzó el quinto puesto en el ranking y le abrió las puertas a la primera fecha del circuito mundial en Montpellier, Francia, donde competirá en la modalidad de velocidad o “Speed”.



Como los costos logísticos corren por su cuenta, todavía no sabe si podrá competir en las instancias siguientes. “Francia es la primera fecha del circuito internacional que tiene tres fechas. Después siguen Turquía y, si no me equivoco, Shanghái”, explicó. Junto a los aportes que recibió del Municipio de Villa La Angostura, Barbeito reunió el resto del dinero para Montpellier.



Turquía está en duda, pero todavía hay chances de que pueda participar: “Si me llega a ir muy bien en Francia y quedo entre los mejores cinco, te pagan el viaje a la siguiente fecha”. Pase lo que pase, hará lo imposible por presentarse en Shanghái. “Como es más a fin de año, yo creo que sí voy a poder viajar”, confió. Para Joaquín, todo el sacrificio vale la pena. “Me dije a mí mismo que lo iba a disfrutar, que iba a sacarle todo el jugo”, remarcó.



El futuro es prometedor, pero siente que lo traerá de regreso a Villa La Angostura, la ciudad en la que logró desarrollar su disciplina. “Tenemos un semillero increíble. Acá tenemos en el parkour una proyección enorme a 10 años a nivel provincial. Me pone muy contento, porque hay muchos niños. Los niños son eso, son el futuro de nuestra sociedad y, particularmente, ahora de nuestro deporte”, enfatizó.



Y aseguró: “No cambiaría Villa La Angostura como lugar de vida. En cinco minuticos ya estás en una playa del lago, ahí en el Nahuel Huapi o en medio del bosque. La calidad de vida es innegociable”. Salvo que su carrera deportiva lo lleve hacia nuevos horizontes, en la cordillera neuquina encontró su hogar.



Más allá de las medallas, para Joaquín el parkour sigue siendo esa herramienta de transformación que descubrió a los 16 años. Mientras espera para abordar el vuelo a Buenos Aires, quiere dejar un mensaje: “Mi historia no es nada del otro mundo. Me gusta pensar que soy una persona totalmente ordinaria y común, tratando de conseguir un sueño extraordinario”.

El atleta viajará en mayo. (Foto: Gentileza).

Qué es el parkour: origen, filosofía y deporte

Según describió el profesor de educación física y deportista, Joaquín Barbeito, el parkour es una disciplina urbana y deportiva que se originó en Francia durante las décadas de los ochenta y noventa. Contó que surgió de los métodos de entrenamiento militar, que tenían como objetivo principal la superación de obstáculos en diversos entornos.



“Ser fuerte para ser útil”, era el lema original de la práctica. La idea central consistía en forjar un cuerpo y una mente fuertes para resolver problemas de la vida o situaciones de emergencia, como rescates o accidentes.



Barbeito remarcó que, a diferencia de los deportes tradicionales, el practicante no compite contra un contrincante, sino contra sus propios límites. La actividad invita al atleta a desafiarse de forma constante mediante saltos, trepadas y destrezas sobre superficies complejas. De este modo, la agilidad corporal se combina en partes iguales con una profunda resiliencia psicológica.

Competirá por la modalidad de “Speed” o velocidad. (Foto: Gentileza).



En la actualidad, la Federación Internacional de Gimnasia regula la faceta deportiva del parkour, la cual cuenta con un circuito de torneos a nivel nacional, continental y mundial. En el ámbito competitivo existen dos modalidades principales. Por un lado, se encuentra el “Freestyle” o estilo libre, donde los atletas utilizan la pista a disposición para realizar una rutina acrobática que recibe un puntaje.

Por otro lado, figura la modalidad de “Speed” o velocidad. El atleta Joaquín Barbeito la comparó con una carrera de atletismo de 100 metros llanos, pero con obstáculos en el medio. Allí, el deportista debe completar un circuito con puntos de control obligatorios en el menor tiempo posible.